陸官媒「玉淵譚天」：禁止Manus併購案是考慮國安 非禁止AI企業出海

4月27日，大陸國家發改委外商投資安全審查工作機制辦公室依法依規作出決定，禁止Meta收購Manus，並要求當事人撤銷該交易。大陸央廣總台旗下新媒體「玉淵譚天」稱，此事主要是因為，Manus先利用中國境內要素完成孵化，後受美國因素驅動，試圖把自己包裝成新加坡公司，最後賣給外資，規避監管規定。文章稱，這件事不能簡單理解為「中國在釋放AI產業全面禁止外資的訊號」；禁止Manus併購案，不是禁止AI企業出海。

文章稱，過去幾年，部分中國科技公司也曾嘗試海外布局，在新加坡等相對開放的東南亞經濟體設立子公司，作為國際總部開展國際業務。在這個過程中，大陸官方從未禁止海外投資或交易。

但Manus早期團隊、數據、研發，主要都在中國。轉折發生在2025年4月。 Manus拿到美國基準資本（Benchmark）的投資。消息揭露後約2周，美方依據其所謂的對外投資安全審查規則，對這筆投資發出了問詢。1個多月後，Manus調整布局，大幅裁減中國員工，核心團隊和總部遷至新加坡。半年後，Meta以逾20億美元的價格收購Manus，Manus團隊整體加入Meta，外資取得100%控制權。

該文強調，在中國孵化技術、遷到海外註冊主體、被國際巨頭全資收購，「對於這種規避監管的行為，國家主管機關當然需要介入」。

文中引述北京金誠同達律師事務所律師沈姿英表示，大陸《外商投資安全審查辦法》第4條，對審查範圍有較明確的規定：第一種，涉及國防安全的領域，例如投資軍工配套，或在軍事設施周邊投資。只要落入這個範圍，不考慮外國投資者持股比例和控制權，都需要申報；第二種列出一些重要領域，例如重要農產品、重要基礎設施，以及本案涉及的重要資訊科技和網路產品與服務、關鍵技術。文中分析，落入這些領域後，只要外國投資者取得了實際控制權，就落入了申報範圍。

該文對比發條指，Manus的通用AI智能體，落入「重要資訊科技與網路產品與服務、關鍵科技領域」， Meta若收購，便將取得實際控制權，「這本應由企業自己主動申報，這是法律明文規定的。但很明顯，Meta和Manus並沒有這麼做。」

沈姿英也提到，以下三層風險會被主要關注：第一是技術風險。演算法、模型是否屬於關鍵核心技術，一旦被外資控制可能產生什麼影響？第二是人才風險。核心研發團隊是否在中國境內完成主要工作，人員流動是否會帶走技術能力？第三是數據風險。訓練資料來源、使用者資料儲存，是否涉及中國境內的敏感資訊？

同時，Manus的核心資產，包含演算法、數據、人才均源於中國，由中國團隊在中國生態下開發完成。中國信通院人工智慧研究所國際發展部主任許珊，也點出了Meta收購Manus背後值得關注的幾個跡象。如在資本與治理層面，透過設立境外架構實現身分轉換，推動企業總部與控制權外移；在技術研發層面，核心演算法、模型訓練等高附加價值活動向新加坡集中；在人才流動層面，帶動整個核心技術團隊融入國際產業巨頭體系。

「玉淵譚天」強調，Meta收購Manus，取得實際控制權，核心技術和團隊將完整轉移至境外，這需要在國家安全風險層面進行申報和評估。

該文最後指，現今「某些國家」正透過安全審查等機制，擴大審查範圍、模糊威脅定義，「專門針對別國AI發展」，並指他們為了維護「自身的安全」，甚至要用其他國家的東西攻擊別國，「我們不得不防」。