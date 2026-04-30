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上月才獲東航訂單…空中巴士再獲大陸南航、廈航飛機採購大單
歐洲最大飛機製造商空中巴士公司（Airbus）獲得了來自大陸中國南方航空及其子公司的大訂單，內容是採購A320neo系列飛機。
彭博報導，根據29日公告表示，這筆交易包括南航購買102架飛機，子公司廈門航空購買35架，目錄價格合計214億美元，不過大額訂單通常會獲得較大折扣，消息公布後，空巴股價漲幅擴大，在巴黎交易所中一度上漲5%。不過該股今年迄今仍累計下跌12%。
先前，中國東方航空在3月簽署協議，決定購買101架A320neo飛機，目錄價格約158億美元。去年，中國國航也簽訂了協議，擬購買60架空中客車飛機，目錄價格合計95.3億美元。空巴還與春秋航空、吉祥航空簽署了銷售協議。
據中國民航網，這次南航廈航採購機型皆為 A320neo系列窄體客機（新一代高效能單通道幹線客機）。南航直接購買102架、廈航購買35架，合計137架，約213.78億美元，實際價格因空巴給予較大商業折扣，將低於目錄價。
至於交貨時間，南航訂單為2028年至2032年分批交付，廈航訂單為2029年至2032年批次分期支付，每架飛機交付時付清餘款，非一次性全額支付。其主要戰略目的是優化機隊結構，提升中短程國際及大陸國內航線市場競爭力；另外，A320neo燃油效率比舊機型提升約20%，亦有助綠色低碳轉型。
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