北京5月1日起禁飛禁售無人機 消費者趕去大疆門市買「尾班機」

大陸北京市5月1日起實施全市禁飛、禁售無人機新規，行業龍頭大疆下午全面下架北京店鋪有關產品，線上平台亦同步停止向北京發貨。港媒指，多名顧客趕在禁令生效前到店「搶購」，銷售人員透露，本月無人機賣得非常火爆，庫存基本售罄。

大陸無人機行業今年迎來史上最嚴監管，5月1日起，大陸全國所有無人機須完成實名登記方可啟動。《星島日報》報導，4月29日下午3時許，北京商務中心區的大疆國貿旗艦店，多名顧客正在向工作人員諮詢無人機購買流程與庫存狀況。店內展台上除多款無人機樣品外，還擺放着運動相機、雲台相機、穿戴相機等設備。

銷售人員表示，過去1個月無人機賣得非常火爆，「其實目前庫存已經基本賣光了，大家跟搶白菜似的，我們是天天加班，28日一天就賣了幾十台無人機，有幾十萬元人民幣的銷售額。」

陸媒「界面新聞」引述大疆工作人員消息指，29日下午4點時前，全北京僅大疆國貿旗艦店還有部分無人機產品短暫在售，售價與官網差不多；4時後，北京所有大疆門市均停止銷售無人機產品。按照規定，北京所有無人機須在4月30日前清庫，線上管道亦不再發貨，5月1日起若用戶想線上買大疆無人機，需將貨品寄往外地地址。

電商平台方面，截至29日下午，京東平台部分大疆無人機仍可正常下單，預計4月30日前能送達北京；天貓大疆官方旗艦店內，大部分無人機產品已標註「此商品不支持在當前地區（北京）銷售」。

《北京市無人駕駛航空器管理規定》5月1日起施行。據規定，北京全市將被劃為無人機管制空域，所有室外飛行活動均需提前審批；同時嚴禁在北京銷售、出租無人機及其核心零部件，外地到北京人士亦禁止運輸、攜帶無人機及其核心部件入境。

此外，大陸有2項強制性無人機國家標準，5月1日起亦同步實施。該標準明確要求，大陸全國所有無人機必須完成實名登記方可啟動，並在飛行時主動申報。