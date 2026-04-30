大陸AI電影《三星堆：未來往事》首獲公映「龍標」

博納影業近日發布公告，稱由其出品製作的電影長片「三星堆：未來往事」正式獲得國家電影局頒發的電影公映許可證（俗稱「龍標」）。這是一部由人工智能（AI）深度參與製作的電影，由此，中國即將出現首部能在電影院公映的AI電影。

經濟觀察報報導，獲得「龍標」，是AI電影發展進程中的一個里程碑事件，這意味著AI電影走完了關鍵的最後一步，拿到進入院線的入場券。這也標誌著AI電影將開始與真人電影在同一賽道展開競爭。首部AI電影的受關注程度暫無法預測，但「龍標」閘門打開之後，必將有更多AI電影接踵而至。

AI電影能拿到「龍標」在情理之中。按規定，已完成劇本（梗概）備案的電影，在通過內容與技術兩項審查之後，即可向國家電影局申請領取「龍標」。技術審查對製作方來說是一次「達標測試」，只要影片在技術參數上符合公映要求即可。有業內人士透露，影片技術審查的通過率接近99%。內容審查方面，目前AI電影參照動畫類別進行，這說明監管機構並未對AI電影的內容附加特定要求，AI電影得到了一視同仁的對待。

監管部門對AI電影的態度，契合行業期待。以技術見長的AI電影，在技術審查方面，自然不會出現硬傷，而在內容創作方面，AI電影和真人電影一樣，同樣需要良好的創意與上佳的劇本來強化內容品質。說到底，AI電影是技術大變革的產物，但其內容產出邏輯，以及觀眾的評價準則，並未發生根本改變，在影視作品仍然堅持「內容為王」的前提下，電影的AI特徵並不會導致其被另眼看待。

監管部門對於電影行業的技術嘗試與突破，一直是持關注、鼓勵態度的，這從一年前「唐宮夜宴」獲得第一張虛擬現實電影「龍標」就可以看得出來。虛擬現實電影與AI電影的出現，也符合「電影+」這一全國性政策框架。電影被公認為是造夢的藝術，如果AI電影可以為這一藝術形式帶來質的飛躍，能夠帶來更極致的體驗，那麼電影產業必將從中獲益良多，也有助於這一擁有百年歷史的行業穩步跨入新的消費時代。