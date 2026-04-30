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中整頓AI生成亂象 剪映、貓箱、即夢AI涉違規遭約談

世界日報／ 中國新聞組／北京30日電

中國官方整頓社群平台人工智慧AI）使用，要求明確標記AI生成內容，公開點名剪映（CapCut）、貓箱等APP與「即夢AI」網站未落實要求，依法約談網路平台業者、責令整改、警告，並將從嚴處理。

中央社報導，中國國家互聯網信息辦公室表示，網信部門工作發現剪映、貓箱等APP與即夢AI網站未有效落實AI生成、合成內容標記規定，違反「網絡安全法」、「生成式人工智能服務管理暫行辦法」、「人工智能生成合成內容標識辦法」等規定。

網信辦指出，依法約談網路平台業者，採取責令改正、警告、從嚴處理負責人等處罰措施。網路平台要嚴守法律底線、紅線，落實相關規定。政府部門將持續強化對於AI生成、合成內容標記的監督管理。

剪映為一款短影音編輯工具、貓箱為AI互動娛樂應用程式、即夢AI為一站式AI創作平台，均由字節跳動旗下公司開發。

第一財經評論指出，政府部門公開點名數款APP與網站，這是AI生成、合成內容必須標記的規定落實以來，監管部門對於違規企業首次進行公開點名與執法處罰。

評論認為，這波監管動作傳遞出充分的政策原則訊息，顯示目前官方對於AI生成、合成內容必須加以標記不是空話一句，而是必須嚴守的法律底線、紅線，對於推動行業健康有序發展和保護用戶利益具備意義。

評論提到，AI技術正以前所未有的速度滲透內容創作領域，AI生成、合成內容可能成為虛假訊息，深偽氾濫恐擾亂輿論、侵害個人權益，不加以標記的AI創作將衝擊原創生態，更深遠的影響在於，訊息環境的真實性基礎將被動搖，公共討論品質將被侵蝕。

人工智慧 AI

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