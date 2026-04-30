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AI+製造 陸啟動「模數共振行動」

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國大陸工業和信息化部、國家數據局近日聯合印發通知，正式啟動二○二六年「模數共振」行動。該通知二十八日對外公布。

中新社報導，根據通知，中國大陸將面向製造業領域二十個重點行業，確定一批重點城市，探索場景、模型、智能體、數據集、案例等關鍵技術成果的產出路徑，推動人工智能高水平賦能新型工業化。

前期，工業和信息化部聯合七部門共同印發了《「人工智能+製造」專項行動實施意見》，提出實施「模數共振」行動。

當前，模型與數據已成為驅動人工智能高質量發展的兩大核心要素，數據孤島、模型泛化不足、場景適配低效等問題日益凸顯。

本次兩部門聯合啟動二○二六年「模數共振」行動，進一步細化明確了各地區、各部門推進「ＡＩ+製造」的具體操作路徑，通過設置重點任務，著力推動模型與數據深度融合，進而形成「行業模型賦能應用實踐、應用實踐產生場景數據、場景數據優化行業模型」的良性飛輪。

通知明確，行動重點面向製造業領域中的鋼鐵、工業母機、汽車、航空航天、信息通信等二十個行業，並依托重點城市和省分，推動產出一批推廣價值高、技術可行性強的人工智能應用場景，攻關一批蘊含工業和信息化領域技術機理的行業模型、專用模型和特色智能體。到二○二六年底，基本形成「數據—模型—場景應用」良性互促的循環，推動人工智能高水平賦能新型工業化。

製造業 AI 中國大陸

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