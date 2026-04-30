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未來5年目標 廣東GDP年均增5%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

廣東省國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要》（下稱規劃綱要）二十八日正式發布，提出未來五年全省地區生產總值（ＧＤＰ）年均增長百分之五左右的目標。

中新社報導，《規劃綱要》突出以粵港澳大灣區建設為牽引，將其放在重點任務首位，打造富有活力和國際競爭力的一流灣區和世界級城市群。廣東將攜手港澳健全協商合作機制，共同建設創新策源、產業重鎮、開放樞紐、幸福家園，把粵港澳大灣區建設成為輻射全省全域、引領國內國際的強勁引擎。

《規劃綱要》提出了未來五年廣東發展的八個主要目標，包括全省高質量發展取得顯著成效、科技自立自強水平大幅提高、城鄉區域發展更加協調、進一步全面深化改革取得新突破等，設置了經濟發展、創新驅動、民生福祉、城鄉區域、綠色低碳和安全保障六大類二十二個指標。

在經濟發展方面，《規劃綱要》定下了全省ＧＤＰ年均增長百分之五左右的目標。

在創新驅動方面，廣東的全社會研發經費投入，年均將增長百分之五；在民生福祉方面，居民人均可支配收入增長將與ＧＤＰ增長同步，養老機構護理型床位占比百分之八十，人均預期壽命大於八十一點五歲。

值得關注的是，《規劃綱要》中還設置了縣域常住人口城鎮化率、城鄉居民人均可支配收入比值、海洋生產總值等三個特色指標。

提出到二○三○年，縣域常住人口城鎮化率，將達到百分之五十左右，城鄉居民人均可支配收入比值，將縮小為二點○五，海洋生產總值將達到二點八兆元人民幣。

廣東

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