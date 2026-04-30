陸服務業規模 再增20兆人民幣

大陸國家發改委副主任沈竹林二十八日在北京表示，十五五期間中國服務業規模還有二十兆元（人民幣，下同）的增長空間，未來將拿出真金白銀，支持服務業擴能提質。

中新社報導，國新辦當天舉行國務院政策例行記者會，介紹《國務院關於推進服務業擴能提質的意見》有關情況。

沈竹林介紹，《意見》中明確了大陸服務業發展的主要目標。其中，十五五時期的定量目標是到二○三○年服務業總規模躍上一百兆元台階。在定性目標方面，《意見》提出，要基本形成質量更高、結構更優、品質更佳、活力更足的發展格局，培育更多「中國服務」品牌。總體看，既考慮了量的合理增長，也更多體現了質的有效提升。

談及擴能提質，沈竹林解釋，擴能，就是要針對服務業存在的供需缺口，不斷擴大服務供給、培育服務業新增長點和服務貿易新空間，來提升發展能級，做大蛋糕；提質，就是要提升質量標準，提高專業化水平，增強品牌的競爭力，加快邁向產業鏈價值鏈更高端，把蛋糕做好。

在生產性服務業方面，他提及，要以更強大的「中國服務」，來支撐更高端的中國製造。如發改委將和工信部一道，大力培育工業設計領軍企業，打造一批具有中國特色、國際水平的工業設計高水平平台。

生活性服務業方面，重點在於更優質的民生服務。沈竹林透露，十五五期間，官方將指導地方分類推進城市停車設施建設，重點是面向老舊社區，盤活用好存量資源，挖掘一些閒置和邊角的土地資源，支持新建或改造停車設施，推動解決停車煩惱。