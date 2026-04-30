接軌國際 陸有序放寬服務貿易准入限制

二○二五年大陸服務貿易進出口總額年增百分之七點四，達人民幣八點○八兆元（約台幣三十七點三兆元），服務出口成長百分之十四點二，成為外貿新動能。大陸商務部二十八日表示，將完善跨境服務貿易負面清單制度，有序放寬服務領域准入限制，並加強與國際經貿規則接軌。

據大陸國家外匯管理局，服務貿易包括加工、維護和維修、運輸、旅行、建設、金融、知識產權使用、電信與資訊服務等項目。

中新網報導，大陸商務部部長助理張力二十八日在國務院政策例行記者會上表示，官方將進一步完善跨境服務貿易負面清單管理制度，主動對接國際高標準經貿規則，有序放寬服務領域准入限制，破除跨境服務貿易壁壘。

張力表示，二○二五年，中國服務貿易進出口總額歷史性地突破人民幣八兆元，達到人民幣八點○八兆元，年增百分之七點四。其中服務出口年增百分之十四點二，遠遠快於服務進口，成為中國外貿增長的新動能、新引擎。

針對近年快速發展的軟體和資訊技術服務業，大陸工業和信息化部副部長柯吉欣在記者會上表示，二○二五年軟體和資訊技術服務業整體營收達到人民幣十五點四八兆元，年均複合增長率達到百分之十五點一。他強調，將推進生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，展開「人工智慧+軟體」專項行動。

大陸商務部將會同各部門推動相關服務，透過「中國製造」優勢，提升運輸服務的國際競爭力，擴大研發、設計、檢測、維修等生產性服務出口。

具體措施方面，大陸將實施服務貿易全球合作夥伴網絡計畫，加強與重點服務貿易夥伴的機制化合作，與更多國家商簽服務貿易合作協定，創新合作方式，深挖合作潛力。搭建各類服務貿易促進平台，幫助建立國際對接管道，助力服務企業參與國際競爭與合作。