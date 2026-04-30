聽新聞
0:00 / 0:00

接軌國際 陸有序放寬服務貿易准入限制

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
二○二五年大陸服務貿易進出口總額年增百分之七點四，達人民幣八點○八兆元，成為外貿新動能。圖為去年十一月七日第八屆進博會服務貿易展區安永展台舉辦金融專題講座。（新華社）
二○二五年大陸服務貿易進出口總額年增百分之七點四，達人民幣八點○八兆元，成為外貿新動能。圖為去年十一月七日第八屆進博會服務貿易展區安永展台舉辦金融專題講座。（新華社）

二○二五年大陸服務貿易進出口總額年增百分之七點四，達人民幣八點○八兆元（約台幣三十七點三兆元），服務出口成長百分之十四點二，成為外貿新動能。大陸商務部二十八日表示，將完善跨境服務貿易負面清單制度，有序放寬服務領域准入限制，並加強與國際經貿規則接軌。

據大陸國家外匯管理局，服務貿易包括加工、維護和維修、運輸、旅行、建設、金融、知識產權使用、電信與資訊服務等項目。

中新網報導，大陸商務部部長助理張力二十八日在國務院政策例行記者會上表示，官方將進一步完善跨境服務貿易負面清單管理制度，主動對接國際高標準經貿規則，有序放寬服務領域准入限制，破除跨境服務貿易壁壘。

張力表示，二○二五年，中國服務貿易進出口總額歷史性地突破人民幣八兆元，達到人民幣八點○八兆元，年增百分之七點四。其中服務出口年增百分之十四點二，遠遠快於服務進口，成為中國外貿增長的新動能、新引擎。

針對近年快速發展的軟體和資訊技術服務業，大陸工業和信息化部副部長柯吉欣在記者會上表示，二○二五年軟體和資訊技術服務業整體營收達到人民幣十五點四八兆元，年均複合增長率達到百分之十五點一。他強調，將推進生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，展開「人工智慧+軟體」專項行動。

大陸商務部將會同各部門推動相關服務，透過「中國製造」優勢，提升運輸服務的國際競爭力，擴大研發、設計、檢測、維修等生產性服務出口。

具體措施方面，大陸將實施服務貿易全球合作夥伴網絡計畫，加強與重點服務貿易夥伴的機制化合作，與更多國家商簽服務貿易合作協定，創新合作方式，深挖合作潛力。搭建各類服務貿易促進平台，幫助建立國際對接管道，助力服務企業參與國際競爭與合作。

服務業 大陸 人民幣

延伸閱讀

見德國汽車工業協會主席 陸商務部長促歐方盡快推進電動車談判

Visa攜手MaiCoin集團簽署MOU 推動數位資產接軌國際支付

外壓升溫 習近平定調 擴大內需增信心

路透：陸加強肥料出口海關檢查 硫酸銨納入管制範圍

相關新聞

接軌國際 陸有序放寬服務貿易准入限制

二○二五年大陸服務貿易進出口總額年增百分之七點四，達人民幣八點○八兆元（約台幣三十七點三兆元），服務出口成長百分之十四點二，成為外貿新動能。大陸商務部二十八日表示，將完善跨境服務貿易負面清單制度，有序

陸服務業規模 再增20兆人民幣

大陸國家發改委副主任沈竹林二十八日在北京表示，十五五期間中國服務業規模還有二十兆元（人民幣，下同）的增長空間，未來將拿出真金白銀，支持服務業擴能提質。

AI+製造 陸啟動「模數共振行動」

中國大陸工業和信息化部、國家數據局近日聯合印發通知，正式啟動二○二六年「模數共振」行動。該通知二十八日對外公布。

未來5年目標 廣東GDP年均增5%

《廣東省國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要》（下稱規劃綱要）二十八日正式發布，提出未來五年全省地區生產總值（ＧＤＰ）年均增長百分之五左右的目標。

寒武紀首季財報 淨利潤大增1.8倍

寒武紀29日公布2026年第1季財報營收人民幣28.85億元，年增159.5%，歸屬於母公司股東的淨利潤達人民幣10.13億元，年增185%；扣除非經常性損益後的淨利潤達9.34億元，年增高達238.

深圳核心區限購鬆綁 公積金貸款額度同步上調

深圳市住房和建設局29日發布房地產新政策通知，自2026年4月30日起施行，內容涉及核心區住房限購條件調整及住房公積金貸款額度上調。分析指出，此次調整聚焦核心區限購鬆綁與金融端支持同步強化，在需求端與

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。