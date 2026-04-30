精博台商專欄／境外公司存續 留意趨勢

自2019年起，在歐盟推動下，全球對所謂「避稅天堂」的監管標準大幅提高。各註冊國陸續導入經濟實質、年度申報及資料揭露等制度，意味著境外公司已從過往「紙上公司」的形式，轉變為需符合合規營運與持續管理的實體架構。

以台商常用的註冊地為例，多數地區早已將經濟實質申報與年度申報工作常態化，使用者需定期提交財務或帳務資料，並遵循註冊地的盡職審查要求。而近年，在台灣市場上受到青睞的薩摩亞，主因在於其「便利性」。然而，隨著歐盟持續施壓，薩摩亞已於今年1月完成修法，並獲肯定而晉升至白名單。

這變化釋放出一個明確訊號：僅繳納年度規費即可維持公司存續的模式，正逐漸走向終結。年度規費、盡職審查（KYC）、經濟實質申報與年度申報工作，已成為不可逆的趨勢。使用者若忽視這些要求，不僅可能面臨註冊國的罰款，更可能影響跨境交易、銀行往來，甚至業務的正常運作。

值得注意的是，不同註冊國在制度落地的成熟度上存在差異。部分較早導入相關制度的地區，因長期累積實務經驗，其申報流程與監管機制反而更趨穩定，對使用者而言具備一定程度的可預期性與操作便利性。相對而言，後進跟進的地區，在制度建立初期，往往面臨執行不確定性高、規範調整頻繁等問題，使用者反而需承擔更多不確定風險。

因此，台商選擇境外公司註冊地時，不能僅以「是否方便」作為唯一考量。更關鍵的是評估該地法規是否務實、是否能穩定回應國際監管要求，以及制度設計是否貼近實際使用需求。換言之，選擇一個「成熟且可預期」的地區，往往比短期的便利性更具長期價值。

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