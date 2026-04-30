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北京准出口50萬噸成品油 緩解燃料供應緊張

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
北京傳出已批准在5月向柬埔寨、寮國、澳洲等國家出口50萬噸成品油。煉油廠示意圖。（新華社）
北京傳出已批准在5月向柬埔寨、寮國、澳洲等國家出口50萬噸成品油。煉油廠示意圖。（新華社）

北京傳出已批准在5月向柬埔寨、寮國、澳洲等國家出口50萬噸成品油，這一數量接近4月預計出口量的兩倍，市場預期此舉將有助於緩解因伊朗衝突引發的全球燃料供應緊張，這也是大陸成品油出口政策在3月收緊後首度出現調整訊號。

路透報導，有貿易消息人士稱，北京當局已批准5月向香港以外地區出口50萬噸成品油，這一數量接近4月預計出口量的兩倍，但仍低於去年同期平均水準。消息人士透露，柬埔寨、寮國、澳洲、孟加拉、馬爾地夫、緬甸、紐西蘭及斯里蘭卡等國家預計將接收相關成品油，具體數量與目的地由北京政府統一分配。

英國金融時報報導，大型國有石油公司已申請5月燃料出口許可，北京希望向目前航空燃油庫存處於危險低位的亞洲國家供應航空燃油。這顯示在戰爭初期為保障國內供應而實施的出口限制，可能正在放寬。

報導指出，美伊戰爭初期，荷莫茲海峽關閉引發全球主要原油及成品油進口國恐慌。為防範能源供應風險，北京優先保障本土市場，發改委3月中發布禁令，禁止成品油出口，涵蓋汽油、柴油和航空燃料。3月間，大陸原油儲備增加4,000萬桶，同時煉油廠每日產量約減少100萬桶。

但數周後情況出現變化。知情人士稱，大陸國內燃料價格上升導致需求意外走弱，部分原因是電動車使用增加，緩解供應壓力；同時，出口利潤空間也顯著擴大。

此外，大陸外交部發言人林劍昨（29）日表示，中東局勢影響全球能源市場供應，對許多國家造成衝擊，呼籲避免戰端重啟，推動全面持久的停火止戰，以維護能源安全與供應鏈穩定。

路透指出，本次50萬噸配額中，逾半由中石化取得，中石油獲15萬噸，中海油約4萬噸，柴油與航空燃油約占四成以上。大陸業界估算，汽油與柴油出口利潤分別約每噸人民幣2,000元與4,000元。

美伊戰爭 大陸 澳洲

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