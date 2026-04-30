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「川習會」打稀土牌 陸握1.2兆美元經濟籌碼

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸領導人習近平。（新華社）
大陸領導人習近平。（新華社）

彭博報導，大陸在稀土供應鏈中的主導地位，使大陸領導人習近平在下月北京「川習會」前，握有價值約1.2兆美元的經濟籌碼。

彭博經濟研究最新報告指出，美國約4%的GDP（即1.2兆美元）來自使用稀土的相關產業。儘管美國部分行業或許能應對稀土供應中斷，但大多數行業並無合適的替代品，一旦供應被切斷，部分產業將不得不停產。

報告表示，在部分情況下，稀土原料就像「黃金螺絲」，一旦供應中斷，製造商很難找到替代品，或者需要數月甚至數年的時間。而對其他行業而言，儘管可能找到替代品，成本也將顯著上升。

報導指出，在中美貿易緊張局勢下，大陸至少掌握七種稀土元素的槓桿。報導中的圖表顯示，大陸在釤、釓、鋱、鏑、鎦、釔、鈧等七種稀土精煉產量中，近乎占據全球壟斷地位，前五種產量占比更接近100％。

面對川普第二任期的經貿施壓，「稀土牌」已成為大陸最具份量的反制籌碼。去年4月川普宣布對等關稅後，大陸即宣布對前述圖表的七類中重稀土相關項目實施出口管制，對電動車、無人機等全球供應鏈造成影響，大陸10月又再度擴大管制品項。直到去年10月底，中美元首在韓國釜山會晤達成臨時貿易休戰協定，北京同意暫停部分稀土和關鍵礦產的出口管制措施，為期一年。

川普計劃於5月14日至15日前往北京，與習近平舉行峰會。

川普 美國 北京

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