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航空、汽柴油 陸擬5月恢復出口

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導

中東戰事衝擊全球能源供給，中國大陸傳出準備從五月起恢復出口航空燃料、汽油與柴油。市場預期，此舉有助於緩解因伊朗衝突引發的全球燃料供應緊張。分析認為，這可能反映大陸官方認為自身的燃料需求穩定。

英國金融時報引述消息人士報導，大型國有石油公司已申請五月燃料出口許可，並稱北京希望向航空燃油庫存處於危險低位的亞洲國家供應航空燃油。這顯示戰爭初期為保障國內供應實施的出口限制，可能正在放寬。

報導指，美伊戰爭初期，荷莫茲海峽關閉引發全球主要原油及成品油進口國恐慌。為防範能源供應風險，北京優先保障本土市場，發改委三月中發布禁令，禁止成品油出口，涵蓋汽油、柴油和航空燃料。三月間，大陸原油儲備增加四千萬桶，同時煉油廠每日產量約減少一百萬桶。

但數周後情況出現變化。知情人士稱，大陸國內燃料價格上升導致需求意外走弱，部分原因是電動車使用增加，緩解供應壓力；同時，出口利潤空間也顯著擴大。大陸的出口管制先前受到海外批評，認為相關措施加劇市場對能源供應的擔憂。

報導指，大陸是全球最大石油進口國，也是航空燃料與柴油的重要出口國。

大陸 英國 金融時報 中東 美伊戰爭 原油

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