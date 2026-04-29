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寒武紀首季財報 淨利潤大增1.8倍

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
寒武紀首季財報淨利潤大增1.8倍。新華社
寒武紀首季財報淨利潤大增1.8倍。新華社

寒武紀29日公布2026年第1季財報營收人民幣28.85億元，年增159.5%，歸屬於母公司股東的淨利潤達人民幣10.13億元，年增185%；扣除非經常性損益後的淨利潤達9.34億元，年增高達238.5%，基本每股收益達2.4元。

澎湃新聞報導，寒武紀表示，首季財報受益於人工智慧行業算力需求的持續攀升， 公司憑藉產品的優異競爭力持續拓展市場，積極推動人工智慧應用場景落地， 收入較去年同期大幅增長。

此外，寒武紀首季經營活動產生的現金流量淨額達人民幣8.34億元，較去年同期-14億元實現根本性逆轉。寒武紀表示，主要銷售商品收到的現金增加。這也反映客戶回款效率大幅提升，現金流健康度顯著優化。

作為第一陣營的國產GPU廠商，寒武紀晶片適配多個大模型。日前，在DeepSeek V4發表後，寒武紀第一時間宣布，基於vLLM推理框架完成了對此次DeepSeek-V4-flash和DeepSeek-V4-Pro兩個版本的Day 0適配，適配代碼已開源到GitHub社區。

剛剛過去的2025年也是寒武紀高速增長的一年，期內營收人民幣64.97億元，年增453.2%；歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣20.59億元，轉虧為盈，在上市多年後，終於實現首個年度盈利。扣非淨利潤17.7億元，轉虧為盈；基本每股收益4.93元。

寒武紀指出，報告期內，依託於公司在人工智慧晶片產品、基礎軟體平臺、集群軟體工具鏈方面取得的長足進步，公司產品在運營商、金融、互聯網等多個重點行業規模化部署，通過了客戶嚴苛環境的驗證，產品普適性、穩定性、易用性獲得了客戶的廣泛認可。

人工智慧 競爭力 GPU

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