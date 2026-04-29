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深圳核心區限購鬆綁 公積金貸款額度同步上調

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
深圳29日晚發布「關於進一步優化調整本市房地產相關政策的通知」，當中提出放寬福田、南山、寶安等核心區的限購，並提高公積金貸款額度。示意圖為深圳前海。 圖／新華社
深圳29日晚發布「關於進一步優化調整本市房地產相關政策的通知」，當中提出放寬福田、南山、寶安等核心區的限購，並提高公積金貸款額度。示意圖為深圳前海。 圖／新華社

深圳市住房和建設局29日發布房地產新政策通知，自2026年4月30日起施行，內容涉及核心區住房限購條件調整及住房公積金貸款額度上調。分析指出，此次調整聚焦核心區限購鬆綁與金融端支持同步強化，在需求端與資金端同時發力，反映政策在市場修復仍未完全穩固背景下，進一步降低購房門檻、穩定交易預期的取向。

深圳市住房和建設局29日印發「關於進一步優化調整本市房地產相關政策的通知」。通知中明確，深圳市戶籍居民家庭、自購房之日前在深圳連續繳納社會保險或個人所得稅滿一年及以上的非本市戶籍居民家庭，在執行現有住房限購政策基礎上，可在福田區、南山區和寶安區新安街道範圍內增購一套商品住房。

通知提到，持有有效深圳經濟特區居住證的非深圳戶籍居民家庭，可在福田區、南山區和寶安區新安街道範圍內購買一套商品住房，無需提供繳納社會保險或個人所得稅證明。

通知還指，提高住房公積金貸款額度，以個人申請的，貸款額度從人民幣60萬元（下同）提高至70萬元；繳存職工家庭申請的，若合併計算可貸額度，住房公積金貸款額度從110萬元提高至130萬元。

通知表示，在深圳住房公積金貸款原本最高可貸額度的基礎上，提高額度上浮比例。購買首套住房的，上浮比例從40%提高至60%；初婚初育居民家庭購買深圳住房上浮情形，上浮比例為50%，有兩個及以上子女的居民家庭購買本市住房的，上浮比例從50%提高至70%；使用房屋公積金貸款購買本市保障性住宅的，房屋公積金貸款額度可以上浮40%。

21世紀經濟報導引述深圳市房地產協會數據指，今年3月深圳一、二手住宅網簽7898套，環比上升117%，其中新房2827套、二手5071套，整體維持回暖但復甦力道仍弱於去年同期。

廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，3月價格指數雖反彈但基礎不穩，深圳率先調整屬情理之中。美聯物業全國研究中心總監何倩茹認為，新政進一步放寬核心區限購並提高公積金額度，有助釋放需求、減輕資金壓力，二季度市場活躍度可望維持。

新加坡聯合早報引述上海易居研究院副院長嚴躍進指，深圳在「五一」假期前夕推出新政，旨在響應4月28日中央政治局「努力穩定房地產市場」的要求，支持剛性與改善性住房需求，推動二季度及後續樓市表現。

嚴躍進表示，此次政策重點在核心區限購鬆綁及公積金貸款額度提升，體現對不同購房群體的差異化支持，對改善型、職住平衡及多子女等家庭均有傾斜，整體政策力度與精準度超出市場預期，有助釋放核心區改善需求並降低購房成本。

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