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美伊戰爭後油價高漲 港府：4月30日起補貼車用柴油每公升12元

中央社／ 台北29日電
為因應美伊戰爭後高漲的油價，香港財政司長陳茂波今天宣布，自4月30日凌晨0時起對車用柴油提供每公升港幣3元（約新台幣12元）的補貼，為期2個月；5月並將擇期針對使用液化石油氣的計程車、小型公車、小型校車，提供每公升0.5元的補貼，為期同為2個月。圖／中通社
為因應美伊戰爭後高漲的油價，香港財政司長陳茂波今天宣布，自4月30日凌晨0時起對車用柴油提供每公升港幣3元（約新台幣12元）的補貼，為期2個月；5月並將擇期針對使用液化石油氣的計程車、小型公車、小型校車，提供每公升0.5元的補貼，為期同為2個月。圖／中通社

為因應美伊戰爭後高漲的油價，香港財政司長陳茂波今天宣布，自4月30日凌晨0時起對車用柴油提供每公升港幣3元（約新台幣12元）的補貼，為期2個月；5月並將擇期針對使用液化石油氣的計程車、小型公車、小型校車，提供每公升0.5元的補貼，為期同為2個月。

綜合港媒報導，陳茂波是在今天傍晚出席香港立法會會議後，向媒體宣布上述車用燃料補貼措施。

陳茂波表示，港府4月初建議對車用柴油提供每公升3元的補貼，為期2個月，經費預計需要18億元，今天獲得立法會財務委員會通過。這項補貼措施將從4月30日凌晨0時起至6月29日深夜11時59分止，讓用戶直接受惠。

他說，5月起，香港車用液化石油氣上限價每公升將會上漲逾1元，平均漲幅超過28%。考慮到香港小型公車及計程車大部分使用液化石油氣，並顧及對大眾服務的影響，因而提供每公升0.5元的液化石油氣補貼，為期也是2個月，實施日期另行公布。

陳茂波表示，推行車用液化石油氣補貼預計需要約3800萬元，港府將調撥內部資源，並已得到行政長官採納。

他說，港府將密切關注中東戰事對能源價格及宏觀經濟的影響，首要任務是確保香港能源供應穩定及經濟平穩運行，且有充足空間與能力應對挑戰。

液化石油氣 香港 美伊戰爭 柴油

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