快訊

傳德國、捷克拒絕賴總統過境歐洲請求 外交部：不評論細節

46歲湯唯宣布懷二胎！時隔12年高齡再當媽 親吐：大大意外很期待

「天下有這麼獃的政黨？」 趙少康重轟黨中央：要開除韓國瑜，先開除我

聽新聞
0:00 / 0:00

中東能源緊張推升供應缺口 日媒：日本進口大陸化工產品大增

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
日媒29日報導，日本化工業受中東能源供應緊張影響，石腦油（也稱為化工輕油、粗汽油，主要用作化學原料）短缺導致產能受限，帶動對中國塑膠與基礎化學品進口增加，部分品項3月進口量明顯成長並出現恢復性交易。新華網資料照
日媒29日報導，日本化工業受中東能源供應緊張影響，石腦油（也稱為化工輕油、粗汽油，主要用作化學原料）短缺導致產能受限，帶動對中國塑膠與基礎化學品進口增加，部分品項3月進口量明顯成長並出現恢復性交易。新華網資料照

中東戰事推動能源供應不確定性升高之際，日本化工產業因石腦油短缺導致產能受限，帶動對大陸化工品進口增加。日媒指出，在輕油（粗製汽油）短缺導致日本國產化學品缺貨的背景下，從大陸採購塑膠和輪胎原料的動向正在加強。報導分析，日本企業加大採購大陸塑膠與輪胎原料，雖多屬應急性質，但若低價大陸原料進口成為常態，恐影響日本化工企業客戶結構。

日媒報導，中東危機影響，日本國內石腦油（也稱為化工輕油、粗汽油，主要用作化學原料）供應緊張，導致基礎化學品生產受限，部分化工產品出現缺貨。在此背景下，日本企業加大從大陸採購塑膠及輪胎原料。從日本財務省與大陸海關總署數據梳理，用於食品容器與塑膠袋的高密度聚乙烯，3月日本自大陸進口量年增至2.7倍；聚苯乙烯增長76%，主要塑膠原料整體增長27%。

此外，部分基礎化學品亦出現恢復性進口。報導提到，日本自2021年以來未再自大陸進口的丁二烯，今年3月進口量達197萬公斤；用於稀釋劑的二甲苯混合物亦出現6年半以來首次對日出口記錄。報導指出，乙烯、丙烯等基礎化學品多由輕油熱分解生成，日本約八成輕油依賴中東，霍爾木茲海峽受限使供應受阻，乙烯產線被迫降載。

至於供應來源，有分析稱，大陸化工產業原料來源多元，除原油外亦使用天然氣與煤炭，煤化工產能維持運行。中國石油化工相關高層亦表示，部分裝置維持滿負荷。

大陸電商平台亦顯示稀釋劑供應充足，部分商品標示「明日達」。大陸企業在部分未受限制品項上亦轉向出口。日本大型商社負責人表示，為彌補中東供應擔憂，來自大陸的進口交易增加。原本大陸內需低迷，低價格化學品出口已呈增加趨勢。

不過，報導指稱，目前的替代採購被認為具有很強的應急措施的性質，但若成常態，對日本化學廠商可能成生死攸關問題。日本某大型化學企業的高層稱，「中國企業以中間材料等為中心進入供應鏈，試圖建立立足點」，流露出危機感。日本的大型化學企業為配合內需縮小，正推進生產基地的整合與關閉，但如果來自大陸的進口產品湧入，有可能被迫進一步縮小規模。

報導並以鋼鐵業為例指出，大陸企業的產能過剩仍在持續，內需無法消化的低價格鋼材被銷往海外，衝擊了全球市場。無法承受源自大陸的「鋼鐵寒冬」的日本企業被迫推進生產重組。日本製鐵將國內15座高爐減少至10座。JFE控股（HD）除2023年關閉川崎市的高爐外，還計劃2027年度關閉廣島縣福山市的1座高爐。若大陸產品持續流入，化學品也有貨像鋼鐵一樣走上「石化寒冬」之路。

大陸 能源 日本 中東

延伸閱讀

中東衝擊成本增 陸鋼鐵協會：六成鋼企料Q2鋼材需求上升

反日反累了？品質好的日本產品重獲陸消費者青睞

阿聯退群OPEC對亞洲是好消息？尤其這3國 專家：1國恐接力退出

封鎖中東動脈／荷莫茲效應 凸顯全球化未告終

相關新聞

中東能源緊張推升供應缺口 日媒：日本進口大陸化工產品大增

在中東戰事推動能源供應不確定性升高之際，日本化工產業因石腦油短缺導致產能受限，帶動對大陸化工品進口增加。日媒指出，在輕油（粗製汽油）短缺導致日本國產化學品缺貨的背景下，從大陸採購塑膠和輪胎原料的動向正

北京5月起全域禁飛禁售無人機 大疆全門市下架產品

北京無人機管制新規將於5月1日上路，北京市行政區域全域將列為無人駕駛航空器管制空域，所有室外飛行活動均須提出申請。無人機龍頭大疆創新（DJI）在北京所有門市已啟動產品下架流程，4月29日下午4時後，北

中東戰事、AI熱潮推升需求 香港3月貿易逆差創新高

在中東戰事與人工智慧（AI）投資熱潮交織影響下，彭博報導，香港3月進出口同步大幅攀升，並出現74年來最大貿易逆差。香港3月進口按年成長逾41%，創逾30年最大增幅，出口亦升近36%，最終形成891億港

看好入境游 攜程梁建章：未來5年將成為大陸經濟增長重要引擎

大陸入境遊升溫。攜程董事會執行主席梁建章29日表示，攜程的目標是未來5年，到2030年，累計引入2億人次入境遊客，推動大陸入境遊市場成為世界第一。

深交所將迎最大IPO項目 陸新能源巨頭華潤新能源IPO過會

大陸新能源運營商龍頭華潤新能源28日成功過會深交所主板IPO，這也是深交所主板首單過會紅籌企業。華潤新能源本次IPO擬募資額高達人民幣245億元，是目前深市最大IPO項目。外界認為在新能源補貼退坡之下

AI爭奪戰！這款APP大陸用戶增長最猛 遠超其他應用程式

大陸網路市調機構QuestMobile日前發布最新榜單，阿里千問成為今年大陸用戶增長最猛的APP，月活年暴漲4241%，遠超其他應用。第二名抖音商城年增231%，第三名豆包增長197%，雖與千問呈現巨

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。