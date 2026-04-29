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中東戰事、AI熱潮推升需求 香港3月貿易逆差創新高

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
彭博報導，香港3月進口年增41.2%、出口增35.8%，逆差達891億港元，為1952年有紀錄以來最高。 圖／新華社
彭博報導，香港3月進口年增41.2%、出口增35.8%，逆差達891億港元，為1952年有紀錄以來最高。 圖／新華社

在中東戰事與人工智慧（AI）投資熱潮交織影響下，彭博報導，香港3月進出口同步大幅攀升，並出現74年來最大貿易逆差。香港3月進口按年成長逾41%，創逾30年最大增幅，出口亦升近36%，最終形成891億港元逆差，為1952年有紀錄以來最高。

綜合港媒《明報》、文匯網報導，香港特區政府統計處28日發表的對外商品貿易統計數字顯示，香港今年3月商品整體出口貨值為6,184億港元，較2025年同月上升35.8%。同時，今年3月商品進口貨值為7,075億港元，較去年同月上升41.2%。這使貿易錄得891億港元的逆差，多於預期的674億元，同時這也是為自1952年有記錄以來的最高水準，不過當時香港仍為英國殖民地。

彭博指出，作為轉口貿易樞紐，香港是許多運往中國大陸貨物的門戶。由於企業囤積半導體及其他物資，大陸3月高科技產品進口大幅增加。香港幾乎全部能源依賴進口，而且發電主要依靠化石燃料，因此容易受到伊朗戰爭引發的油價衝擊影響。

彭博經濟學家Eric Zhu表示，「AI熱潮和與戰爭相關的囤貨行為正在推高進口」，「隨著AI晶片、存儲晶片及大宗商品成本近幾個月持續上漲，價格上漲也可能在價值層面推高進口數據。」

報導並稱，隨著投資者向AI基礎設施及數據中心建設投入數千億美元，晶片價格上漲正推動亞洲出口快速增長。這股熱潮也在推動中國的貿易增長。中國去年是全球最大的AI相關產品供應國，而台灣與南韓近期對中國出口亦顯著增加，顯示中國對AI相關產品的進口需求升溫。

從商品結構來看，港府數據統計顯示，今年3月與去年同月比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是電動機械、儀器和用具及零件，增998億港元，升47.9%；通訊、錄音及音響設備和儀器，增402億元，升94.7%；非鐵金屬增102億港元， 升175.9%。

同期，大部分主要貨品類別的進口貨值也錄得升幅。電動機械、儀器和用具及零件方面，增1062億港元，升49.5%；通訊、錄音及音響設備和儀器，增453億元，升93.0%；非鐵金屬增304億港元， 升403.6%。

另，明報提到，值得注意的是石油、石油產品及有關物質，進口貨值由跌6.4%轉升81.3%、高達127.1億港元，為自1993年有紀錄以來單月新高。

Eric Zhu稱，鑑於香港購買的許多外國商品會再出口至大陸及亞洲其他地區，香港貿易的激增「並不令人意外」。大新金融集團首席經濟及策略師Gary Wan則表示，從中東轉向亞洲的貿易流，以及企業為應對成本上升而進行的前瞻性囤貨，是推動香港進出口擴張的主要因素。

彭博 香港

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