深交所將迎最大IPO項目 陸新能源巨頭華潤新能源IPO過會

大陸新能源運營商龍頭華潤新能源28日成功過會深交所主板IPO，這也是深交所主板首單過會紅籌企業。華潤新能源本次IPO擬募資額高達人民幣245億元，是目前深市最大IPO項目。外界認為在新能源補貼退坡之下，產業龍頭時代會加速演進。

華潤新能源具備大陸央企背景，其2010年在香港註冊，也因此被列為境外註冊、境內運營的「紅籌股」。主營業務為投資、開發、運營和管理風力、太陽能發電站，作為中國華潤旗下新能源運營子公司，公司以超4158萬千瓦裝機穩居行業第一梯隊。

華潤新能源已經在香港聯合交易所上市，股票簡稱為華潤電力。此次成功過會，也有望成為粵港澳大灣區企業以紅籌回深形式上市的首單案例。

據悉，華潤新能源募資將用於新能源基地項目、多能互補一體化項目、綠色生態發展綜合利用項目和融合發展型新能源項目。

招股書顯示，截至2025年末，華潤新能源控股發電項目並網裝機容量達4158.99萬千瓦，佔大力全國市場份額2.26%，穩居行業前列。其中風電裝機2763.07萬千瓦，佔大陸全國市場份額4.32%；太陽能裝機1395.92萬千瓦，佔大陸全國市場份額1.16%。

2021年隨著陸上風電和集中式光電正式告別中央財政補貼，平價上網時代全面開啓。而補貼的退坡淘汰了一批仰賴補貼的企業，競爭烈度下降，優質資源向頭部集中。在電價持續下行的背景下，頭部企業的規模優勢也得以顯現。華潤新能源在2025年的風電和光電平均利用小時數分別為2307小時和1295小時，高於全國風電和光伏平均利用小時數的1979小時和1088小時。

此前紅籌企業A股上市主要是在上交所，包括上市科創板的華潤微、中芯國際、九號公司、格科微、百濟神州、諾誠健華、華虹公司，以及上市上交所主板的中國移動和中國海油。