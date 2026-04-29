中東衝擊成本增 陸鋼鐵協會：六成鋼企料Q2鋼材需求上升

中國鋼鐵工業協會副會長兼秘書長姜維29日表示，近期受中東局勢影響，鐵礦石價格高企、焦煤價格持續走高，鋼鐵行業運行呈現「供大於需、出口回落、鋼價低穩、成本趨升」的走勢。不過，鋼協對會員企業的調研結果顯示，60%的企業預判第2季鋼材需求將較上期上升，多數企業對後市保持樂觀判斷。

在中東局勢影響下，姜維指出，石油價格上漲導致採礦成本和運費增加、通膨預期上升，儘管鐵礦石港口庫存4月已經達到1.7億噸的歷史高位，進口鐵礦石價格仍在105美元／噸至110美元／噸區間高位震蕩。煉焦煤、焦炭、鐵合金、廢鋼等原燃料價格均受影響維持高位運行，鋼鐵企業的成本壓力加大。

另一對鋼鐵業具有深遠影響的歐盟CBAM（碳邊境調節機制）自1月正式實施，姜維表示，經中國鋼鐵全產業鏈EPD平台核算，歐盟CBAM公布的排放默認值與大陸鋼鐵產品實際排放水平存在巨大差距，高於大陸實際值近1倍，且明顯高於技術水平相近國家。據測算，2025年，大陸對歐盟出口涉稅鋼鐵產品和製品合計約1052萬噸。歐盟CBAM實施對我國鋼鐵行業短期內影響較小，但隨著免費配額逐步退出，影響將越來越大。

該協會公布最新數據指出，今年第1季，大陸重點統計鋼鐵企業累計營業收入人民幣1.48兆元，年增1.2%；營業成本1.4兆億元，年增1.5%；利潤總額人民幣217億元，年減5.1%；銷售利潤率1.46%，年減0.09個百分點。

然而，市場有分析認為，短期看，今年房地產和基建需求表現較弱，整體需求仍依賴製造業和出口，目前終端需求表現一般，海外動蕩局面或帶動國內整體出口繼續增長；中長期看，大陸基礎建設基本完成，房地產和基建需求弱，未來經濟轉向高質量發展，對基礎鋼材需求將持續走弱，鋼材整體供需過剩，市場陷入內捲通縮螺旋，而當前反內捲政策可能改變雙焦長期預期。