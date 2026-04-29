美擴大晶片限制 陸外交部籲維護供應鏈穩定

美國商務部上周下令多家晶片設備公司暫停向中國大陸第二大晶片製造商華虹半導體供貨，被視為美方為遏制中國發展先進晶片而採取的最新行動。大陸外交部今天回應指，希望美方以實際行動維護全球產供鏈的穩定暢通。

美國商務部傳出已向至少幾家公司發出信函，通知它們已針對運往華虹兩座工廠的設備工具與其他材料實施新限制。美方官員認為，這兩座廠可能用於生產中國最先進的晶片。

大陸外交部發言人林劍今天在例行記者會上並未針對此事採取強硬措辭，僅表示中方已多次表明瞭在美輸華晶片問題上的原則立場，希望美方以實際行動維護全球產供鏈的穩定暢通。

外媒認為，在美國總統川普預定5月赴北京與中國國家主席習近平會晤之前，此舉可能會加劇美中緊張關係。

其中一名知情人士說，美國商務部此舉恐使晶片設備業者和其他供應商損失數十億美元銷售額，尤其是供貨給興建中廠房或更新設備以生產更先進製程廠區的業者。

受此消息影響，華虹系兩地股價同步走跌。A股華虹公司盤中一度下跌6.6%至人民幣126.11元，港股華虹半導體則下跌逾6.1%至102.9港元。