快訊

軍購角力！黃復興轟韓國瑜、徐巧芯：勿親痛仇快 若賣黨求榮開除黨籍

影／女大生仍未道歉！一撞害女警遭遊覽車輾死 男友招魂悲喊：妳永遠是我老婆

26歲股海賺到2000萬！他從正二慘賠600萬撐回來…最後醒悟全轉VT

聽新聞
0:00 / 0:00

對市場信心降低？陸房市寒意未散 最大民營房企下調銷售目標

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國大陸最大民營房企濱江集團將2026年銷售目標定為人民幣800億元，是該公司近幾年首次將銷售目標設定在千億規模之下。圖／歐新社
中國大陸最大民營房企濱江集團將2026年銷售目標定為人民幣800億元，是該公司近幾年首次將銷售目標設定在千億規模之下。圖／歐新社

中國大陸最大民營房企濱江集團將2026年銷售目標定為人民幣800億元，是該公司近幾年首次將銷售目標設定在千億規模之下。公司方面稱，調整的原因是因為對產品的要求持續提升，公司會適度延長項目開發周期。

陸媒「界面新聞」報導，濱江集團董事長戚金興28日在公司業績會上說明，800億元的銷售目標，並不意味著公司對市場信心的降低，而是目前產業對產品的要求持續提升，公司會適度延長項目開發周期。

他強調，公司會等待「衝鋒號」吹響，也就是市場的回暖與消費者信心的提升。

2018年，濱江集團首次將全年銷售目標定為人民幣1,000億元，此後多年均保持在千億規模以上。

根據濱江集團財報，2025年公司實現全口徑銷售額人民幣1,017億元，連續第二年坐穩大陸民營房企銷售額榜首。營收達人民幣828.88億元，年增19.86%。

淨利則出現明顯下滑，報告期內，公司淨利潤人民幣21.16億元，下降16.87%；毛利率13.2%，年增0.7個百分點。

管理層說明，利潤下滑是公司基於存貨價值審慎評估，大幅增加資產減值計提所致。2025年，公司因存貨跌價準備計提資產減值人民幣27.90億元，侵蝕利潤總額45.12%。

大陸房地產市場依然不振。大陸國家統計局最新數據顯示，1-3月份，大陸房地產開發投資人民幣17,720億元，年減11.2%，降幅比1-2月份擴大0.1％；其中住宅投資人民幣13,531億元，年減11.0%，降幅擴大0.3個％。1-3月份，新建商品房銷售面積19,525萬平方公尺，年減10.4%。

在28日召開的中共中央政治局會議中，針對防範化解重點領域風險，也再次點名房地產市場，要求努力穩定市場，扎實推進城市更新。

人民幣 大陸

延伸閱讀

比亞迪首季淨利大跌55% 創六年最大單季跌幅

習近平：更大力度抓好經濟 推動科技自立自強、關注房地產市場

中國再現「買房排隊」現象 背後是什麼原因？

有基之彈！A股新股王源杰科技Q1利潤年增百倍

相關新聞

中美AI之爭蔓延至香港？ 英媒：高盛限制當地員工使用Claude模型

在美中AI與數據控制競爭升溫背景下，高盛傳出已禁止在香港的員工使用美國AI新創公司Anthropic的AI模型Claude，外媒指出，相關限制措施也引發外界對香港作為全球金融中心地位的疑問。

供需失衡未解 陸光電龍頭連2年虧損、今年首季擴大

面對光電產業的產能嚴重過剩，大陸光電龍頭「隆基綠能」2025年連續第2年虧損，2026年一季度虧損進一步擴大。業者指出，供需失衡使產品價格長期貼近成本，加上原材料上漲，壓縮獲利空間。

對市場信心降低？陸房市寒意未散 最大民營房企下調銷售目標

中國大陸最大民營房企濱江集團將2026年銷售目標定為人民幣800億元，是該公司近幾年首次將銷售目標設定在千億規模之下。公司方面稱，調整的原因是因為對產品的要求持續提升，公司會適度延長項目開發周期。

毛澤東最愛紅旗車進軍歐洲?一汽擬購斯特蘭蒂斯西班牙廠

據英媒報導，中國已故領導人毛澤東青睞的紅旗轎車正考慮收購歐洲汽車製造商斯特蘭蒂斯（Stellantis）在西班牙的工廠，以拓展歐洲市場。紅旗是中國第一汽車集團有限公司旗下的頂級高端汽車品牌。另外，中國

港樓價連升10月創2年新高 租金連5月攀高「租轉買飆升」

香港一手物業受捧，帶動樓市氣氛向好，樓價繼續向上，見超過兩年高位。反映二手樓價的差餉物業估價署私人住宅樓價指數，3月報312.8，按月升1.39%，按年升9.7%，連升10個月，再創2023年11月以

港迪士尼收入歷年次高 2025財年勁收逾86億 首實現零貸款

香港迪士尼28日公布2025財政年度業績及最新發展。樂園上年度淨利潤增至5.36億元（港元，下同，約6840萬美元），連續兩個財年錄得盈餘，同時首次實現「零貸款」。樂園全年入場人次合共750萬，創歷年

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。