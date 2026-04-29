對市場信心降低？陸房市寒意未散 最大民營房企下調銷售目標

中國大陸最大民營房企濱江集團將2026年銷售目標定為人民幣800億元，是該公司近幾年首次將銷售目標設定在千億規模之下。公司方面稱，調整的原因是因為對產品的要求持續提升，公司會適度延長項目開發周期。

陸媒「界面新聞」報導，濱江集團董事長戚金興28日在公司業績會上說明，800億元的銷售目標，並不意味著公司對市場信心的降低，而是目前產業對產品的要求持續提升，公司會適度延長項目開發周期。

他強調，公司會等待「衝鋒號」吹響，也就是市場的回暖與消費者信心的提升。

2018年，濱江集團首次將全年銷售目標定為人民幣1,000億元，此後多年均保持在千億規模以上。

根據濱江集團財報，2025年公司實現全口徑銷售額人民幣1,017億元，連續第二年坐穩大陸民營房企銷售額榜首。營收達人民幣828.88億元，年增19.86%。

淨利則出現明顯下滑，報告期內，公司淨利潤人民幣21.16億元，下降16.87%；毛利率13.2%，年增0.7個百分點。

管理層說明，利潤下滑是公司基於存貨價值審慎評估，大幅增加資產減值計提所致。2025年，公司因存貨跌價準備計提資產減值人民幣27.90億元，侵蝕利潤總額45.12%。

大陸房地產市場依然不振。大陸國家統計局最新數據顯示，1-3月份，大陸房地產開發投資人民幣17,720億元，年減11.2%，降幅比1-2月份擴大0.1％；其中住宅投資人民幣13,531億元，年減11.0%，降幅擴大0.3個％。1-3月份，新建商品房銷售面積19,525萬平方公尺，年減10.4%。

在28日召開的中共中央政治局會議中，針對防範化解重點領域風險，也再次點名房地產市場，要求努力穩定市場，扎實推進城市更新。