美伊衝突害能源通道受威脅 陸「找礦找油」在新疆內蒙發現中大型油氣田

美伊戰爭導致中國能源通道受威脅下，中國近來展開新一輪「找礦突破戰略行動」。中國自然資源部今天表示，新一輪找礦行動發現225座中大型油氣田，分布在新疆塔里木、內蒙鄂爾多斯及渤海灣，其中包括13個蘊藏量超過1億噸的油田。

央視新聞報導，中國自然資源部相關負責官員表示，油氣資源關乎國計民生和國家能源安全。而新一輪找礦突破戰略行動展開以來，中國政府將油氣作為這輪行動的「重中之重」，累計投入資金已將近人民幣4500億元（約新台幣2.08兆元）。

官員說，這一輪找礦行動中，共在塔里木、鄂爾多斯、渤海灣等地新發現中大型油氣田225個，其中包括13個蘊藏量超過1億噸的油田，以及26個蘊藏量超過1000億立方公尺的天然氣田。

報導提到，中國自然資源部表示，中國在油氣勘探領域還實現了「立體拓展」，深層深海成為新增的焦點。在深層領域，中國第1座深度1萬公尺的科探井，是全球首度在1萬公尺以下的地層發現原油。

至於深海，該部宣稱，中國「深海一號」超深水大型氣田成功投產，推動中國的深水油氣勘探開發能力有效提升，海洋油氣總產量因此突破9000萬噸。