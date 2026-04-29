中美AI之爭蔓延至香港？ 英媒：高盛限制當地員工使用Claude模型

在美中AI與數據控制競爭升溫背景下，高盛傳出已禁止在香港的員工使用美國AI新創公司Anthropic的AI模型Claude，外媒指出，相關限制措施也引發外界對香港作為全球金融中心地位的疑問。

路透引述英媒《金融時報》報導，4名知情人士表示，數周前，高盛香港員工已無法訪問模型。彭博稱，這是一款可加快計算機軟件編寫過程的AI代理。

雖然像ChatGPT和Claude這類由美國公司開發的AI模型在中國被禁止使用，但香港大體上仍處於這些管制之外，使用限制主要由美國公司自行設定。

《金融時報》指出，高盛在與Anthropic磋商後，嚴格按照雙方合約進行解讀，據此認定在香港的員工不應使用任何Anthropic產品。而Anthropic發言人則表示，Claude模型從未在香港獲得官方「支持」，但拒絕進一步發表評論。

知情人士表示，這項限制具有地域針對性，從海外到香港並在當地停留的員工，在香港期間將無法訪問Claude。知情人士補充，這項技術主要由軟體工程師使用。

彭博指出，相關限制措施也引發外界對香港作為全球金融中心地位的疑問，若其他機構被迫在當地限制AI工具的使用。香港夾在中美科技衝突之中，當地監管機構一直在嘗試解決圍繞AI的一些不確定性。