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路透：陸加強肥料出口海關檢查 硫酸銨納入管制範圍

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸河南三門峽的農民在麥田忙於春耕。 （新華社資料照）
大陸河南三門峽的農民在麥田忙於春耕。 （新華社資料照）

中國大陸傳出針對出口硫酸銨加強海關檢查，以執行新的肥料出口管制措施，據分析，背後原因為荷莫茲海峽關閉引發的供應中斷、推升國際價格，導致大陸與國際價格差距擴大。

路透28日引述3名肥料貿易商稱，硫酸銨目前已被納入海關檢查範圍。硫酸銨是中國出口量最大的肥料品項之一，3月時未被納入出口限制，但有貿易商表示，近期硫酸銨出口面臨非常高的查驗比例。

起因在於，有海關人員於青島發現，部分出口商將尿素與鉀肥虛報為硫酸銨，尿素與鉀肥都是受到出口限制的品項。消息人士指出，相關違規情況已被查獲。

中國是全球主要肥料出口國之一，去年出口金額超過130億美元。為保障農民利益，大陸對出口採取嚴格管控。北京今年3月在春耕前限制大多數肥料出口，僅保留硫酸銨等少數品項不受限制。

中國對尿素出口採配額制度管理，官方通常會觀察5月是否供應過剩，再決定出口數量。這些限制措施與近期荷莫茲海峽物流受阻，推升國際肥料價格。全球約1/3的尿素貿易須經由該海峽運輸。

中國由於出口限制，與以煤為基礎的生產體系支撐，尿素價格仍明顯低於國際市場，形成較大價差；若允許出口，將具備相當高的獲利空間。

面對供應短缺與價格動盪，從美國、亞洲到歐洲的農民都爭購化肥以鎖定價格。此前，印度官員更主動接洽中國大陸，請求允許部分尿素船貨銷售，因為戰爭嚴重削減印度的天然氣供應，並衝擊印度的化肥產量。

金融機構StoneX的數據顯示，去年中國出口490萬噸尿素，略低於歷史平均的500-550萬噸，後者通常約占全球出口量的10%。

大陸 中國大陸 青島

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