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港樓價連升10月創2年新高 租金連5月攀高「租轉買飆升」

世界日報／ 香港29日電
香港3月私人住宅售價指數升至312.8，創逾兩年新高，連升10個月，按月升幅收窄至約1.4%，按年升幅擴大至9.8%，今年首季累計升4.4%；圖為荃灣西的住宅。(中通社)
香港3月私人住宅售價指數升至312.8，創逾兩年新高，連升10個月，按月升幅收窄至約1.4%，按年升幅擴大至9.8%，今年首季累計升4.4%；圖為荃灣西的住宅。(中通社)

香港一手物業受捧，帶動樓市氣氛向好，樓價繼續向上，見超過兩年高位。反映二手樓價的差餉物業估價署私人住宅樓價指數，3月報312.8，按月升1.39%，按年升9.7%，連升10個月，再創2023年11月以來新高，至於今年首季樓價則累計升4.4%。二手樓市上升勢頭持續，地產代理表示，近期不少租客原打算繼續租樓，但遇到心儀筍盤，紛紛轉租為買，成交飆升。

綜合大公、文匯報報導，物業顧問行世邦魏理仕認為，樓市正由「去庫存」階段逐步過渡至「穩步復甦」階段，市場主導權也由買家轉向發展商。在發展商定價轉趨強硬情況下，若宏觀環境沒重大逆轉，全年樓價有望升8%至10%。

高力香港研究部高級經理黎彥東表示，地緣政局不穩定未見對香港樓市有明顯影響。若金融市場表現向好，在財富效應下，今年樓價有機會更快達到上升10%的目標。

另一方面，香港置業研究部董事王品弟表示，今年私宅物業市場開局表現不俗，交投暢旺；一手交投方面，據香港置業資料研究部綜合資料顯示，4月首27日成交量已突破2000宗，並連續15個月成交量維持逾千宗水平。首4個月一手成交量已錄逾8300宗，已佔去年全年約2萬宗超過四成；估計今年全年新盤成交量有力挑戰2.2萬宗的一手銷售條例後新高。

租金走勢方面，3月私人住宅租金指數報202.2，按月升0.6%，連升5個月，繼續創新高，首季累計租金升0.8%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受惠於各項專才政策，租金指數繼續創歷史新高，連升5個月，漲幅還未見頂。另外，根據最新公布，香港8間大學首次全數躋身亞洲百強，相信有助吸引更多海外學生來港升學，為港住宅租賃帶來進一步支持，本季升勢將加快。

美聯物業分析師岑頌謙也表示，外來專才持續流入，推動租務需求，料本季租金升幅擴大。

此外，中原地產將軍澳都會駅第一分行副區域營業經理黃靜娟表示，中原最新促成將軍澳坑口站蔚藍灣畔5座高層D室交易，單位實用面積509平方呎，兩房間隔，上月底以830萬元放售，放盤僅兩星期，即獲買家以818萬元承接，實用呎價1萬6071元。新買家為租客，原打算繼續尋覓區內租盤，但鍾情上址擁全新裝修，可即買即住，考慮片刻即決定轉租為買，購入上址作新居。

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