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陸新一輪發現225個大中型油氣田 稀土等14種礦產儲量世界第一

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
新疆塔里木油田一批超深井持續鑽探。（新華社）
新疆塔里木油田一批超深井持續鑽探。（新華社）

大陸自然資源部表示，新一輪找礦行動已發現225個大中型油氣田，包含13個億噸級油田與26個千億立方公尺氣田，同時，多項關鍵礦產儲量與產量居全球首位，涵蓋稀土、鎢、錫等資源。

據大陸央視報導，自然資源部表示，在新一輪找礦突破戰略行動中，發現一批大中型油氣田，新增探明儲量保持高位增長。此外，礦產資源儲量大幅增長，為資源自主可控奠定基礎。

大陸將油氣作為新一輪探勘突破戰略行動的重點，累計投入資金近人民幣4,500億元，在塔里木、鄂爾多斯、渤海灣新發現大中型油氣田225個，其中有13個億噸級油田和26個千億立方公尺氣田。

自然資源部表示，在油氣勘探領域實現「立體拓展」，在深層領域，大陸首個萬尺科探井「深地塔科1井」成功鑽穿萬尺地層，在全球首次於萬米以下發現油；在深海領域，「深海一號」超深水大氣田成功投產，海洋油氣總產量突破9,000萬噸。

面對中東局勢衝擊全球能源供給。中共28日召開的中央政治局會議特別點出，要系統應對外部衝擊挑戰，提高能源資源安全保障水平，以高質量發展的確定性應對各種不確定性。

另一方面，大陸稀土擴產資源最新統計資料顯示。儲量方面，稀土、鎢、錫、鉬、銻、鎵、鍺、銦、螢石、石墨等14種礦產儲量居世界第一；產量方面，2025年大陸煤炭、釩、鈦、鋅、稀土、鎢、錫、鉬、銻、鎵、銦、金、碲等17種礦產產量居世界第一。

報導指出，目前大陸礦產生產與冶煉加工規模穩居全球首位，2025年礦業產值約人民幣32.7兆元，占GDP的比率逾23%。

中東 關鍵礦產 人民幣

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