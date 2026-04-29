見德國汽車工業協會主席 陸商務部長促歐方盡快推進電動車談判

中歐爆發新一輪貿易摩擦之際，大陸商務部長王文濤27日會見德國汽車工業協會主席穆勒（Hildegard Müller）。王文濤敦促歐方盡快推進電動車案的談判，同時批評歐盟近期的經貿限制措施；穆勒則表示，將繼續呼籲歐盟保持汽車市場開放。

據大陸商務部官網新聞稿，王文濤27日會見德國汽車工業協會主席穆勒。雙方就中德汽車產業合作、維護全球汽車產供鏈穩定、歐盟對華經貿限制措施等問題進行交流。

王文濤表示，今年初，中歐雙方以價格承諾方式實現電動汽車案「軟著陸」，希望歐方兌現一視同仁的承諾，加快安排中國車企談判，盡快讓價格承諾落到實處。中歐雙方應透過對話磋商管控摩擦分歧，共同維護全球汽車產供鏈穩定暢通。

他進一步提到，中方高度關注歐盟近期出台的經貿限制措施，認為這些保護主義措施將為中國企業帶來風險，降低赴歐投資的信心。希望德國汽車工業協會發揮積極作用，敦促歐盟尊重自由競爭，遵守世貿規則，調整不當條款。

據大陸商務部新聞稿，穆勒表示，德國汽車企業將繼續擴大在華投資和研發創新，加快本地化布局。歡迎中國汽車及零部件企業赴德投資，深化德中、歐中汽車產供鏈融合。

針對王文濤提出的訴求，穆勒回應，德國汽車工業協會支持自由貿易，認為歐中雙方達成的價格承諾方案為解決關稅問題奠定了良好基礎，將繼續呼籲歐盟保持汽車市場開放。

據大陸「科技日報」，穆勒近期參與2026北京國際汽車展覽會時表示，汽車業正對保護主義、經濟分化以及單邊措施抬頭感到擔憂。中德雙方都需要相向而行、加強合作。

據路透，歐盟執委會從2024年起對進口的中國製電動車加徵額外關稅。但在2026年2月，該委員會首次批准福斯汽車旗下品牌「Cupra」提出的申請，允許其在中國生產的Tavascan休旅車在採取最低價格與年度配額機制的條件下免於關稅。

中國大陸、歐洲雙方近日互有反制措施。歐盟執委會3月發布「工業加速器法案」，被普遍認為針對中國而來，近期第20輪對俄羅斯制裁中，將6家中國企業與1名個人被列入全面制裁清單；大陸商務部隨後在24日宣布，針對7家歐盟實體實施出口管制措施。