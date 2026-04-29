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陸擬恢復成品油出口 有助緩解全球燃料供應緊張

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國大陸傳出準備從5月起恢復出口航空燃料、汽油與柴油，市場預期此舉將有助於緩解因伊朗衝突引發的全球燃料供應緊張。（路透）
中國大陸傳出準備從5月起恢復出口航空燃料、汽油與柴油，市場預期此舉將有助於緩解因伊朗衝突引發的全球燃料供應緊張。（路透）

中東戰事衝擊全球能源供給，中國大陸傳出準備從5月起恢復出口航空燃料、汽油與柴油，市場預期此舉將有助於緩解因伊朗衝突引發的全球燃料供應緊張。分析認為，這可能反應中國大陸官方認為自身的燃料需求穩定，

英國《金融時報》引述多位交易消息人士報導，中國大型國有石油公司已申請5月燃料出口許可，顯示在戰爭初期為保障國內供應而實施的出口禁令，可能正在放寬。

一名國有石油公司員工表示，政府認為中國自身的燃料需求穩定，現在可以恢復出口；一位國際貿易公司人士表示，部分中國國有煉油廠已獲得新的出口配額。

一位了解中國出口計畫的人士表示，北京希望主要向亞洲國家供應航空燃料，這些國家目前的庫存已處於危險偏低水平，同時也會出口部分汽油與柴油。

中國是全球最大石油進口國，也是航空燃料與柴油的重要出口國，出口市場包括澳洲、日本、越南、菲律賓及孟加拉等。 能源分析機構Kpler的數據顯示，在戰爭開始前，中國每日出口接近80萬桶成品油；該數字在今年4月大致減半。

亞洲在此次能源危機中受到衝擊最大，因為其煉油供應約80%依賴進口，其中約一半來自波斯灣地區。此前，中國已同意以人道主義方式向區內部分國家出售燃料。分析認為，具備大規模出口能力的中國恢復石油出口，可能顯著緩解東南亞國家的供應衝擊。

中國國營及民營煉油企業，通常定期從政府獲得燃料出口配額。為防範伊朗戰爭帶來的能源衝期，中國發改委已在3月中發布禁令，立即禁止成品油（精煉石油產品）出口，涵蓋汽油、柴油和航空燃料。

3月期間，中國的儲備增加了4,000萬桶原油，同時煉油廠每日產量大約減少100萬桶。中國的出口管制受到外國官員與分析人士批評，認為相關措施溝通不足，加劇了市場對能源供應的擔憂。

北京 金融時報 中國大陸

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