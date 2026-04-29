毛澤東最愛紅旗車進軍歐洲?一汽擬購斯特蘭蒂斯西班牙廠

據英媒報導，中國已故領導人毛澤東青睞的紅旗轎車正考慮收購歐洲汽車製造商斯特蘭蒂斯（Stellantis）在西班牙的工廠，以拓展歐洲市場。紅旗是中國第一汽車集團有限公司旗下的頂級高端汽車品牌。另外，中國商務部長王文濤表示，與歐盟就電動汽車關稅達成「軟著陸」協議。

作為中國高端汽車的代表品牌，一汽紅旗在進軍海外發達國家市場方面有了新動作。路透報導，一汽紅旗正在與斯特蘭蒂斯進行談判，計畫利用後者位於西班牙札拉哥沙的工廠生產汽車，以擴大紅旗在歐洲市場的布局。

值得一提的是，雙方同為中國造車新勢力、浙江杭州電動汽車製造商零跑汽車（Leapmotor）股東。而雙方利用這層關係，也有望更快達成合作。除加速生產外，紅旗亦可利用零跑的電動汽車平台加速產品開發進程，降低研發成本。

根據中國一汽規畫， 2028年將在歐洲25個市場推出超過15款新能源車型，而利用當地現成工廠則可以大幅降低成本。一位消息人士說：「這是紅旗汽車快速啟動歐洲生產的方式。紅旗正利用這一網絡，通過與零跑汽車和斯特蘭蒂斯的合作，建立生產基地。」

觀察者網報導，對此傳言，紅旗相關人士表示，沒有聽說相關消息， 一切以官方聲明為準。

斯特蘭蒂斯的發言人則回應稱，作為正常業務的一部分，斯特蘭蒂斯會與全球範圍內的行業參與者進行各種討論，最終旨在為客戶提供最佳出行選擇。

據法廣網引述法新社報導，在2026中國國際車展上，中國豪華品牌紅旗驚艷亮相，正式啟動了其強化後的全球戰略，同時還展示了一系列面向國際市場的全新SUV車型。

另據中國商務部網站報導，中國商務部長王文濤27日與德國汽車工業協會主席穆勒會晤時表示，中國和歐盟在歐盟對電動汽車徵收進口關稅的問題上已經「軟著陸」。

據報導，王文濤強調，今年初，中歐雙方以價格承諾方式實現電動汽車案「軟著陸」，希望歐方兌現一視同仁的承諾，加快安排中國車企談判，儘快讓價格承諾落到實處。

他表示，中方高度關注歐盟近期出台的經貿限制措施，認為這些保護主義措施將為中國企業帶來風險，降低赴歐投資的信心。

報導指出，中國商務部長王文濤希望德國汽車工業協會利用其在歐盟的影響力，敦促歐盟「尊重自由競爭，遵守世貿規則，並修改不適當的條款」。