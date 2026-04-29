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139屆廣交會二期閉幕 境外採購商、頂級企業雙增長

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第一三九屆廣交會第二期二十七日在廣州閉幕。據廣交會新聞中心通報，本屆廣交會自四月十五日開幕以來，截至二十七日十七時，共有來自二一九個國家和地區的二十四點五萬名境外採購商到會，比上屆同期（下同）增長百分之二點二。同時，一百四十家境外工商機構組團參會；四六八個採購團中，美國塔吉特、墨西哥利物浦、英國樂購、德國麥德龍等三四四家頭部企業組團參會，增長百分之四點九。 　　

中新社報導，本屆廣交會第二期聚焦「品質家居」主題，包括家庭用品、禮品及裝飾品、建材及家具三大板塊；共舉辦一六五場新品首發活動，重點圍繞綠色建材、創意家居及餐廚好物等主題，全方位展示中國製造向新、向綠、向智特色。

不少中國企業通過設計創新、技術賦能等方式，提升產品出口競爭力。比如，北京聖林潤景科貿有限公司以傳統婚慶系列仿真植物為基礎，研發出居家美學盆栽裝飾系列產品，將產品使用場景從單一的節慶儀式，延伸至日常家居空間的裝飾搭配，契合海外消費者對高品質生活的追求。

金牌廚櫃家居科技股份有限公司則把智能化理念深度融入收納場景的每個細節，該公司推出的智能下拉衣桿、觸控式升降櫃等產品，有效化解用戶高處取物痛點，收穫不少意向訂單。 　　

本屆廣交會分三期在廣州舉辦，展覽總面積一百五十五萬平方米，展位總數七點五七萬個，參展企業超三點二萬家。第三期將於五月一日至五日舉行，展品涉及玩具及嬰孕童、時尚、家用紡織品、文具、健康休閒等領域。

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