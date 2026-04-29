大陸首套 深海作業智慧減震器投用

近日，大陸東方電氣集團所屬東方宏華聯合中海輝固、中山大學、集海創新等單位，共同研發的大陸首套一千五百米級電驅主動升沉補償ＬＡＲＳ系統（水下設備發射與回收系統），順利完成船載安裝、系統聯調及載荷測試，正式奔赴目標海域開展實船作業。

此舉標誌著大陸深海關鍵核心裝備實現從技術突破到實戰應用的關鍵跨越，打破國際長期壟斷，填補了一千五百米級高精度深海布放回收裝備空白。

ＬＡＲＳ系統被譽為深海作業的「智慧減震器」。傳統深海作業中，母船隨海浪上下升沉，極易導致水下機器人等設備劇烈晃動，中等海況下作業風險極高。該系統通過即時感知船體運動、主動驅動補償，精準抵消波浪升沉干擾，讓水下設備始終保持平穩，相當於在船與水下裝備之間搭建起一道穩定緩衝帶，有效破解複雜海況下深海作業難題。

總部在四川德陽的東方宏華，組建產學研聯合團隊，突破多項關鍵技術，成功打造出達到國際先進水準的裝備，可在五級海況下穩定作業，升沉補償精度高達百分之九十五，並獲得中國船級社（ＣＣＳ）權威認證，實現從「能下放、能回收」到「複雜海況安全高效作業」的重大跨越。