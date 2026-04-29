快訊

零關稅花生、發芽馬鈴薯叩關…討好美國 政府犧牲農民也棄守食安

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸首套 深海作業智慧減震器投用

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

近日，大陸東方電氣集團所屬東方宏華聯合中海輝固、中山大學、集海創新等單位，共同研發的大陸首套一千五百米級電驅主動升沉補償ＬＡＲＳ系統（水下設備發射與回收系統），順利完成船載安裝、系統聯調及載荷測試，正式奔赴目標海域開展實船作業。

此舉標誌著大陸深海關鍵核心裝備實現從技術突破到實戰應用的關鍵跨越，打破國際長期壟斷，填補了一千五百米級高精度深海布放回收裝備空白。

ＬＡＲＳ系統被譽為深海作業的「智慧減震器」。傳統深海作業中，母船隨海浪上下升沉，極易導致水下機器人等設備劇烈晃動，中等海況下作業風險極高。該系統通過即時感知船體運動、主動驅動補償，精準抵消波浪升沉干擾，讓水下設備始終保持平穩，相當於在船與水下裝備之間搭建起一道穩定緩衝帶，有效破解複雜海況下深海作業難題。

總部在四川德陽的東方宏華，組建產學研聯合團隊，突破多項關鍵技術，成功打造出達到國際先進水準的裝備，可在五級海況下穩定作業，升沉補償精度高達百分之九十五，並獲得中國船級社（ＣＣＳ）權威認證，實現從「能下放、能回收」到「複雜海況安全高效作業」的重大跨越。

機器人 中山大學 大陸

延伸閱讀

大陸海警頻擾金門 海巡：挑戰海域管轄企圖蒙騙國際

兩岸科研 攜手打造風電新材料

中央大學團隊研發抗擾機器手臂 提升精確度、適應力

共軍南部戰區在南海海域巡航 批菲律賓攪局南海

相關新聞

不敵價格戰 三星傳撤出陸家電市場

由於價格競爭力下降，南韓三星電子傳出將在今年內全面撤出中國大陸的家電與電視銷售業務，逐步消化庫存並轉為面向海外的供應基地。大陸廠商正在全球家電市場中崛起，二○二五年全球電視市占中，大陸的海信與ＴＣＬ已

大陸首套 深海作業智慧減震器投用

近日，大陸東方電氣集團所屬東方宏華聯合中海輝固、中山大學、集海創新等單位，共同研發的大陸首套一千五百米級電驅主動升沉補償ＬＡＲＳ系統（水下設備發射與回收系統），順利完成船載安裝、系統聯調及載荷測試，正

西國首相桑切斯 體驗小米新車

近日，來大陸進行正式訪問的西班牙首相桑切斯一行到訪位於北京的小米科技園。小米集團創始人、董事長兼ＣＥＯ雷軍陪同桑切斯參觀小米科技展廳。參觀期間，桑切斯詳細瞭解了小米集團在汽車、手機、智慧家居等領域的新

穆迪報告 中國主權信用評級維持A1

穆迪國際信用評級公司近日發佈報告，決定維持中國主權信用評級「Ａ一」，並將展望從「負面」調高為「穩定」，理由是中國雖面臨國內外挑戰，但持續成長和有效債務管理支持其評級展望趨穩。

139屆廣交會二期閉幕 境外採購商、頂級企業雙增長

第一三九屆廣交會第二期二十七日在廣州閉幕。據廣交會新聞中心通報，本屆廣交會自四月十五日開幕以來，截至二十七日十七時，共有來自二一九個國家和地區的二十四點五萬名境外採購商到會，比上屆同期（下同）增長百分

五一假期估500萬人次陸客訪港

大陸國家移民管理局表示，今年「五一」假期（五月一日至五月五日）大陸全國口岸將迎來出入境客流高峰，預計日均出入境人員將達二百二十五萬人次，單日最高通關量將突破二百四十萬人次。其中，港府估計期間將有五百萬

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。