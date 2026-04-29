西國首相桑切斯 體驗小米新車

近日，來大陸進行正式訪問的西班牙首相桑切斯一行到訪位於北京的小米科技園。小米集團創始人、董事長兼ＣＥＯ雷軍陪同桑切斯參觀小米科技展廳。參觀期間，桑切斯詳細瞭解了小米集團在汽車、手機、智慧家居等領域的新產品，並現場體驗了小米新SU七、YU七等車型。

坐在小米YU七上，桑切斯對小米汽車一鍵連接手機的互聯設計等表現出濃厚興趣。他一邊感受車內空間，一邊圍繞行駛里程、車機互聯等細節與雷軍深入交流，甚至好奇地追問：「你們的車是怎麼做到續航里程這麼長的？」看到手機與汽車之間流暢互動，他忍不住讚嘆：「這個特別好！」

隨後，桑切斯拿起一款小米與徠卡聯合打造的高端手機，小米十七Ultra徠卡版，把玩後笑著向雷軍發出邀約：「我們可以用它拍張合影嗎？」

事實上，小米與西班牙的淵源頗深。據統計，小米是西班牙市場份額最大的智慧手機品牌，二○二五年以百分之卅的市占率保持領先。近年來，小米已與多家西班牙本地企業建立合作關係，覆蓋智慧手機、智慧生態及汽車產業鏈等多個領域。

小米汽車計畫於二○二七年啟動海外交付，正式進入歐洲市場，當地市場對此高度關注。今年二月，在西班牙巴塞隆納舉辦的二○二六年世界移動通信大會（ＭＷＣ）上，小米發佈了與知名賽車遊戲《ＧＴ賽車》合作打造的Xiaomi Vision GT概念超跑，引發現場觀眾與全球媒體熱議。這也是Vision Gran Turismo專案歷史上首次有中國品牌受邀參與，小米由此與法拉利、保時捷、梅賽德斯-賓士等全球知名車企一同躋身該項目合作品牌。

據瞭解，小米是桑切斯此次中國之行到訪的唯一一家企業。