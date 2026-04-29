穆迪報告 中國主權信用評級維持A1

穆迪國際信用評級公司近日發佈報告，決定維持中國主權信用評級「Ａ一」，並將展望從「負面」調高為「穩定」，理由是中國雖面臨國內外挑戰，但持續成長和有效債務管理支持其評級展望趨穩。

根據報導，穆迪在報告中指稱，中國決策者將採可控方式，推動各地方政府的債務化解進程。不過，中國政府的壓力仍將持續，且政府的債務負擔在可預見的將來仍會繼續上升，只是「下行風險可控」。

二○二三年十二月五日，穆迪將中國主權信用評級展望從「穩定」調低為「負面」，評級則維持Ａ一，理由是中國房地產危機所導致的地方政府債務和國有企業財務健康狀況，令人擔憂；而二○二五年五月二十六日，穆迪對中國主權信用評級展望仍維持「負面」。

另據中新社報導，大陸財政部負責人二十七日表示，這次評級體現了穆迪高度認可中國宏觀經濟和財政實力在外部衝擊下展現出的強大韌性以及中國經濟高質量發展的新動能和新進展。將繼續與穆迪保持溝通，持續介紹中國宏觀經濟穩健運行的基本情況。

該負責人表示，過去五年，中國ＧＤＰ累計增量超過三十五萬億元人民幣，相當於再造一個「長三角」的經濟體量。即便歷經多重風險挑戰，「一四五」期間中國經濟仍保持了年均百分之五點四的增速，對世界經濟增長的貢獻率穩定在百分之三十左右。

二○二六年是中國「一五五」規劃的開局之年，今年一季度中國經濟實現高達百分之五的快速增長，超出市場預期。在全球經貿環境急劇變化、地緣政治風險持續上升的背景下，中國政府實施一攬子宏觀經濟調控政策，加強政策協同配合，中國經濟頂住壓力、向新向優，充分彰顯超大規模市場、完備供應鏈體系和較強出口競爭力的優勢，這也是支撐中國主權信用的基石。

負責人強調，中國將進一步全面深化改革，持續推動經濟結構轉型，不斷增強財政可持續性，加快培育壯大新質生產力，夯實經濟穩定運行基礎，以經濟社會持續健康發展的確定性有效應對外部環境的不確定性。