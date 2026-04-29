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光算力第一股曦智科技 在港上市漲380%

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

曦智科技昨（28）日正式登陸港交所，成為全球AI「光算力第一股」，首日漲幅超380%。作為一家聚焦光電（光子、電子）混合算力的企業，曦智科技的上市，讓光計算、光互連得以吸引更多資本加入。

目前AI模型訓練與推理，不論CPU還是GPU都是用電算力，但電算力會遇到功耗、頻寬與摩爾定律等天花板，因此光計算成為另一條路徑，它是指通過以光子替代電子進行數據處理，相較於傳統電計算，光計算天然具備低延遲及超高頻寬優勢，從而在單晶片性能上實現巨大躍升。

曦智科技2017年成立於上海，以光子矩陣計算（oMAC）、片上光網路（oNOC）和片間光網路（oNET）三大核心技術為基礎。簡言之，其主要業務是把光算力拆成兩部分：一部分是光互連，解決的是「GPU之間怎麼更快溝通」的問題；另一部分是光計算，直接把AI計算引擎本身替換成光學版本，用光子去做矩陣運算。目前已成功端到端部署三個光互連千卡GPU集群。

然而客觀而言，光算力短期無法取代電算力，目前較可行的並非光取代電，而是光電融合。據悉，曦智科技已經實現了光電混合算力的規模化部署。

曦智科技創始人兼CEO沈亦晨表示，光子計算的應用場景主要是兩個方向：一是大模型的推理，尤其是低延遲的大模型推理，可以比較好地發揮光計算的特點和優勢；二是在AI for science方面，光計算的超高頻寬和高併發能力可以有更大發展空間。

上海

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