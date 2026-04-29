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時代雜誌公布 AI 十強 三陸企上榜

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
AI示意圖。 路透
AI示意圖。 路透

美國《時代》雜誌公布「2026年最具影響力十家人工智慧公司」名單，入選公司有字節跳動、亞馬遜、智譜、OpenAI、Alphabet、Meta、Anthropic、阿里巴巴、Mistral和Hugging Face。其中，大陸公司占據三席，分別為字節、智譜、阿里。

與單純比較模型能力不同，這份名單更強調對產業、技術路徑與社會影響的綜合塑造力。

IT之家報導，《時代》認為，字節跳動如今已轉型為一家「AI 優先」的科技巨頭，產品涵蓋聊天機器人、圖像和影音生成，以及雲基礎設施。根基依然是抖音，擁有約7.7億月活躍用戶。但字節跳動未來方向最明確的信號是AI助手「豆包」，該產品周活躍使用者已突破1.55億，使大陸成為首批實現AI助手大眾化應用的國家。

談及智譜，《時代》評價稱，如果說DeepSeek證明大陸公司不需要數十億外部投資就能構建前沿 AI，那麼智譜AI則證明他們也不需要西方晶片。

智譜由清華大學研究人員於2019年創立，並於今年1月上市，成為首家上市的大陸大語言模型公司。在2026年的最新模型訓練和推論中，主要使用大陸國產AI晶片，並已實現與輝達硬體的脫鉤。

《時代》表示，在不到三年的時間裡，大陸科技巨頭阿里巴巴已成為開源AI的主導力量。通義千問（Qwen）系列的累計下載量已突破10億次，並衍生出超過20萬個模型，成為全球最受歡迎的開源模型家族。

美國 DeepSeek 大陸

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