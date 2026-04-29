人行引導銀行擴大信貸投放

第一三九屆廣交會第二期二十七日在廣州閉幕。據廣交會新聞中心通報，本屆廣交會自四月十五日開幕以來，截至二十七日十七時，共有來自二一九個國家和地區的二十四點五萬名境外採購商到會，比上屆同期（下同）增長百分

2026-04-29 05:45