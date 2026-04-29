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人行引導銀行擴大信貸投放

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸信貸動能轉弱之際，政策面出現動作。市場消息稱，中國人民銀行（大陸央行）近期罕見要求部分銀行在4月擴大貸款投放、確保貸款餘額維持月增，顯示在外部風險升溫與內需偏弱背景下，北京當局正加強引導信貸節奏，以穩定經濟支撐力道。

路透報導，消息人士透露，人行近期召集部分銀行召開信貸形勢分析會議，關注近期信貸投放節奏，並要求銀行確保4月貸款餘額按月維持正成長，以維持金融對實體經濟的支持力度。

報導稱，人行專門召開會議要求銀行擴大信貸的情況較為罕見，此舉正值市場對中東衝突衝擊經濟的疑慮升溫之際，加上大陸國內面臨消費疲弱與房地產債務危機問題。

分析人士預期，4月信貸數據將走弱，因該月通常為貸款需求「淡季」。銀行一般在第1季配合傳統放貸節奏提前投放貸款，導致後續月分數據相對偏弱。

消息人士指出，監管部門此舉反映其對經濟復甦不均衡及有效融資需求不足的關注，並希望透過引導金融機構維持合理放貸節奏，避免信貸明顯收縮，維持金融對穩定經濟增長的支撐作用。

大陸 中東 北京

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