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工業富聯Q1每天賺5.5億 AI GPU機櫃出貨勁揚3.8倍

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海旗下AI伺服器製造商工業富聯。聯合報系資料照
鴻海旗下AI伺服器製造商工業富聯。聯合報系資料照

鴻海（2317）旗下工業富聯（FII）昨（28）日公布首季營收人民幣2,510.78億元（約新台幣1.16兆元），年增56.5%；單季淨利人民幣105.95億元（約新台幣491.7億元），年增102.55%，優於市場預期，相當於每天賺新台幣5.5億元。

其中，AI GPU機櫃出貨量大增3.8倍，AI業務全面爆發，助力今年業績再戰新高。

工業富聯是鴻海重要轉投資，隨著工業富聯上季財報搶先報喜，法人看好，鴻海首季獲利也將繳出亮麗成績單。

工業富聯表示，在AI算力需求持續爆發帶動下，該公司業績實現「開門紅」，為實現全年兆元人民幣營收目標奠定堅實基礎。

對於業績快速增長原因，工業富聯表示，受益於AI算力需求持續爆發，旗下主要客戶市場份額穩步走揚。個別業務表現方面，雲計算業務延續高增長態勢，營收年增一倍，成為核心增長引擎。以產品類別來看，AI GPU機櫃出貨量年增3.8倍，AI特殊應用積體電路（ASIC）伺服器出貨量年增3.2倍。

在通訊及移動網路設備方面，工業富聯指出，800G及以上高速交換機出貨量年增1.6倍，季增46%。 至於共同封裝光學（CPO）領域，CPO全光交換機樣機開始出貨，後續隨著市場逐步打開，將為該公司整體盈利質量帶來結構性改善。

此外，鴻海集團持續衝刺全球布局，昨日代子公司鴻佰科技（Ingrasys）公告，斥資2,290萬美元（約新台幣7.23億元），取得越南子公司富聯精密技術組件公司股權。外界推測，鴻海集團此次投資，主要用於擴充越南AI伺服器與雲端網路相關產品產能。

鴻海首季合併營收新台幣2.129兆元，雖然季減18.18%，仍是歷年最旺的第1季，年增29.68%。展望第2季，鴻海表示，因ICT傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，但AI機櫃仍將保持成長趨勢。

以目前能見度來看，預估第2季營運展望將呈現季增、年增表現，仍需持續關注多變的全球政經局勢影響。

大陸 中東 北京

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