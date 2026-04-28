深交所受理越疆科技創業板IPO 成首家「H回A」受理案例

深圳交易所網站近日顯示，港股上市公司越疆科技創業板IPO申請獲受理，擬募資約人民幣12億元（單位下同），成為粵港澳大灣區首個「H回A」（港股回陸股）案例。

界面新聞指，深交所官網27日顯示，越疆科技在A股創業板IPO申請已獲受理，保薦機構為國泰海通證券，擬募集資金約12億元。越疆科技是由劉培超於2015年在深圳創立，並於2024年12月在港交所上市，是全球協作機器人細分領域的港股首家上市公司，被市場稱為「協作機器人第一股」。若本次A股上市成功，越疆科技將成為智能機器人領域首家「A+H」（陸股加港股）雙平台上市公司。

越疆科技於2025年12月29日公告啟動「回A計畫」，次日完成深圳證監局上市輔導備案，由國泰海通證券擔任輔導機構；2026年3月披露完整發行方案，4月通過輔導驗收。從港股上市至啟動A股申請約16個月，越疆科技「火速開啟『H股回A』進程」。

越疆科技稱，本次回A股是基於協作機器人與具身智能機器人業務發展需要，並響應大陸製造業高端化與智能化方向戰略，目標包括強化技術研發、推進產業化應用及完善全球化布局。

招股書顯示，越疆科技選擇創業板第三套上市標準，即預計市值不低於50億元且最近一年營收不低於3億元。Wind數據顯示，公司2023年至2025年營收由2.87億元增至4.92億元；同期淨利潤由-1.03億元收窄至-0.84億元，研發投入累計2.57億元，占營收比重逾20%。然而，報導亦指，越疆科技自2024年12月港股上市後，股價曾於2025年3月升至83.8港元高點，其後回落至2026年4月約32港元，跌幅超60%。

另，報導提到，越疆科技本輪回A進程加速，被認為主要受大陸制度紅利帶動。2025年6月10日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布「關於深入推進深圳綜合改革試點深化改革創新擴大開放的意見」，首次明確允許在港上市的粵港澳大灣區企業回歸深交所上市。其後，廣東省亦發布相關行動方案，提出完善企業上市服務機制，並支持科技型企業及符合條件的港股大灣區企業赴創業板等市場上市。

南開大學金融發展研究院院長田利輝稱，自2025年大陸官方相關政策明確後，市場關注首個完成受理、審核與註冊流程的案例。他指，越疆科技以H股架構直接申報創業板，未涉及私有化或拆除紅籌架構，路徑較為直接，證明「H回A」已是可通行的制度化通道。

據悉，2025年已有19家A股企業赴港上市，合計募資約1,400億港元；港股企業回A亦同步推進，包括百奧賽圖已完成回A登陸。目前另有映恩生物、光大環境、范式智能、力勤資源等港股企業啟動回A進程。