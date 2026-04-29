不敵價格戰 三星傳撤出陸家電市場

由於價格競爭力下降，南韓三星電子傳出將在今年內全面撤出中國大陸的家電與電視銷售業務，逐步消化庫存並轉為面向海外的供應基地。大陸廠商正在全球家電市場中崛起，二○二五年全球電視市占中，大陸的海信與ＴＣＬ已超越南韓的三星與ＬＧ，韓系霸主地位遭遇挑戰。

日經中文網昨引述消息人士報導，三星最快將在四月底最終決定停止在大陸國內的家電和電視銷售，逐步處理庫存，於今年內完全結束銷售，並將經營資源轉向半導體和智慧手機的銷售。三星在大陸生產冰箱和洗衣機等產品的機制則將維持，轉為面向海外的供應基地。

報導指出，此次撤退的最大原因是價格競爭力下降。大陸廠商在實現低價格的同時，不斷提升品質，在全球市場的存在感也持續增強。大陸消費者重視本國品牌的趨勢也越來越明顯，外資企業正持續處於嚴峻的市場環境。

據大陸市調機構洛圖科技數據，二○二五年大陸國內電視機出貨量達三二八九萬台，其中海外品牌的出貨量不足一百萬台。

從全球市場看，十年前的二○一六年，韓企在全球電視市場的市占率曾達到百分之卅五，陸企則為百分之十六，但後者逐漸追趕，已在二○二四年躍居全球第一。據英國調查公司歐睿國際統計，二○二五年，海信和ＴＣＬ等大陸企業的市占為百分之卅一點九，高於南韓三星和ＬＧ合計的百分之卅點四。

報導指，三星的二○二五財年，從合併銷售額看，家電和電視業務占百分之十七，排在第三位，僅次於半導體和智慧手機；從營業損益看，家電和電視業務從前一個財年的盈利一點七兆韓元，下滑至虧損二千億韓元。

報導表示，三星試圖通過與陸企形成差異化的高端電視，和面向表現強勁的美國市場銷售來實現反攻。