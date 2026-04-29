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外壓升溫 習近平定調 擴大內需增信心

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

中共總書記習近平昨主持召開中央政治局會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。在中東戰事衝擊全球能源供給下，會議強調要系統應對外部衝擊挑戰，提高能源資源安全保障水準，以高質量發展的確定性應對各種不確定性。

就當前大陸經濟，會議認為今年以來經濟「起步有力，主要指標好於預期」，但同時承認「持續穩中向好的基礎還需進一步鞏固」，要增強信心，以「更大力度和更實舉措」抓好經濟工作。

新華社報導，會議表示，要堅持穩中求進工作總基調，加快構建新發展格局，更好統籌國內國際兩個大局，統籌發展和安全，堅定不移深化改革開放，推動科技自立自強、產業鏈自主可控，精準有效實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，持續擴大內需、優化供給，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，增強經濟發展內生動力，進一步做強國內大循環，做優國內國際雙循環，努力實現「十五五」良好開局。

針對貨幣政策，會議提到，要用好用足宏觀政策，增強貨幣政策前瞻性靈活性針對性，保持流動性充裕；保持人民幣匯率在合理水平上的基本穩定。要深入挖掘內需潛力，擴大優質商品和服務供給，推動消費升級。

會議強調，要加快建設現代化產業體系，保持製造業合理比重。推進全國統一大市場建設，深入整治「內捲式」競爭。全面實施「人工智能+」行動，發展智慧經濟新形態，完善人工智慧治理。此外，要有效防範化解重點領域風險。努力穩定房地產市場。有序化解地方政府債務風險。推動中小金融機構改革，穩定和增強資本市場信心。

香港經濟日報報導，荷蘭國際集團（ＩＮＧ）大中華區首席經濟學家宋林解讀，此次會議未釋放政策轉向訊息，亦未宣布新的刺激措施，內需仍是重點目標。

保銀投資總裁張智威指，由於外部環境不確定及能源價格高漲，預計第二季經濟動能將放緩，會議提及保持市場流動性寬鬆，顯示現階段官方傾向依靠貨幣政策來緩解經濟困境，財政政策仍未體現明顯的寬鬆訊號。他研判，若第二季出口增速轉負，政府將加碼政策。

大陸今年第一季ＧＤＰ增長達百分之五，優於預期，但三月社會消費品零售總額年增僅百分之一點七，遜於預期的百分之二點三，顯示內需消費仍待提振。

貨幣政策 大陸 習近平

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