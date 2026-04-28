晶片與成本壓力延續 比亞迪宣布旗下多款車型漲價

在原材料成本與晶片價格上行壓力持續影響之下，大陸汽車產業近期調價動作增多。比亞迪近日宣布上調部分車型選裝配置價格，由人民幣9,900元上調至12,000元，成為新一輪車企價格調整潮的一環。

第一財經指出，比亞迪4月28日官宣旗下多款車型漲價。官方說明中提到，受全球存儲硬體成本上漲影響，比亞迪（王朝網、海洋網、方程豹）部分車型選裝天神之眼B輔助駕駛激光版價格，由人民幣9,900元上調至12,000元，該調整將於2026年5月1日生效，4月30日前下訂者不受影響。

與前兩年價格戰不同，今年大陸車企競爭策略轉向「價值競爭」。除比亞迪外，3月奇瑞旗下星途品牌上調人民幣5,000元，小米SU7全系上調人民幣4,000元，鴻蒙智行部分車型因配置升級價格上調約1萬元。

在成本端，今年以來，存儲晶片成為關鍵變數。汽車業界目前最為緊缺的存儲晶片是DRAM，尤其是DDR4與DDR5。TrendForce數據顯示，通用型DRAM價格預計上漲55%至60%，高端車規級DDR5漲幅甚至高達300%。

北京君正集成電路相關人士表示，2026年汽車DRAM晶片供應緊缺且價格上行，「沒有商議降價的情況」，並預期短期內供需緊張仍將持續，2027年是否漲價再看市場需求。

在產業層面，大陸多名車企高層亦提及成本壓力。嵐圖汽車董事長盧放曾指，石油及化工原材料價格上漲推動整體成本上行，並稱汽車漲價「可能成為趨勢」。蔚來汽車執行長李斌則說，蔚來在記憶體漲價的競爭中感到壓力。記憶體漲價給汽車行業帶來很大成本壓力，建議消費者盡早購車。

隨著汽車售價上漲，大陸車企頻頻喊出「不打價格戰，要打價值戰」的口號，也符合近年相關部門的要求。車圈苦「無序價格戰」久矣。中國汽車工業協會去年6月發布「關於維護公平競爭秩序，促進行業健康發展的倡議」，強調不得以低於成本價格傾銷或進行不當競爭。大陸國家市場監督管理總局去年12月亦發布價格行為合規指南徵求意見稿，要求企業出廠價格不得低於成本。

據大陸乘聯分會秘書長崔東樹數據，2026年第一季，大陸汽車行業收入人民幣2兆4128億元，年減0.2%；利潤人民幣784億元，年減18%，銷售利潤率降至3.2%。崔東樹表示，隨著車市規模擴大與PPI上行，上游資源品利潤走強，但鋰電池出口價格下滑、國內成本上升，使車企利潤持續承壓。他指出，「兩新」政策有助釋放內需，但汽車行業改善仍落後其他消費品，在上游成本擠壓、油價上行及消費觀望情緒下，車企營運壓力仍較大。