DeepSeek增資 創辦人梁文鋒持股從1％飆至34％

大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）近日發生工商變更，註冊資本增幅達50%。而其創辦人梁文鋒持股比例則從1%大幅提升至34%，引發市場關注。

界面新聞指出，天眼查APP顯示，深度求索註冊資本由人民幣1,000萬元增至1,500萬元。其中，梁文鋒認繳出資由人民幣10萬元增至510萬元，直接持股比例由1%升至34%；寧波程恩企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）持股由99%降至66%。

報導指，梁文鋒作為實際控制人的最終受益股份達84.29%，表決權比例達100%。

值得注意的是，此次增資前市場已多次傳出DeepSeek尋求募資。澎湃新聞提到，消息稱騰訊與阿里正洽談投資，估值或超200億美元，但遭否認。

公開資料顯示，DeepSeek成立於2023年，主攻大語言模型與多模態AI研發，其資金主要來自幻方量化。梁文鋒從成立之初即強調不接受外部融資、不稀釋股權，不過近年面臨人才流失與服務穩定性挑戰，部分核心研發人員離職。有觀點認為，若融資順利，將有助推進模型迭代與市場擴張。

至於產品方面，DeepSeek於24日發布V4預覽版並開源Pro與Flash模型，主打低算力消耗。路透對此指出，早前推出的V3與R1曾引發市場關注，但V4發布後反應趨於冷淡，顯示低成本模型已成產業預期。Artificial Analysis則指，V4 Pro雖有提升但未明顯超越對手，且Kimi與通義千問（Qwen）等競爭者正快速追近。