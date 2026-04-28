比亞迪首季淨利大跌55% 創六年最大單季跌幅

大陸新能源車巨頭比亞迪28日晚公布2026年第1季財報，季營收與獲利雙雙下滑，淨利按年跌幅超過55%，創下自2020年以來最大跌幅。

據鳳凰網報導，比亞迪於28日晚發布2026年第1季財報，實現營業收入人民幣1,502.25億元（約新台幣6,947億元），年比出現11.82%的下滑。歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣40.85億元，大幅下降55.38%。

路透指出，此次淨利跌幅為比亞迪近六年來最大單季降幅，業績表現低於部分市場預期。另，比亞迪營收方面則為連續第三季呈現下滑走勢。隨著大陸逐步取消對入門級電動汽車和插電式混合動力汽車的以舊換新補貼，比亞迪面臨的壓力日益增大。儘管海外出貨量持續強勁增長，比亞迪3月的整體銷量仍連續第7個月下滑。

路透並稱，由於大陸內銷量長期低迷，比亞迪正積極開拓國際市場，重點發展先進技術或推進本土化生產。比亞迪曾表示，有信心實現2026年海外銷量150萬輛甚至更高的目標，這意味著較2025年增長超過40%，但比亞迪未公布整體銷量目標。

晨星分析師Vincent Sun預測，比亞迪今年出口量將增長25%至30%。報導並指出，為了重奪技術優勢，比亞迪持續投入超快充電技術研發，以降低充電時間焦慮，吸引燃油車用戶轉向電動車。