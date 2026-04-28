路透：大陸央行罕見引導加強信貸投放 力穩信貸正成長

大陸信貸動能轉弱之際，政策面據報出現調節動作。路透報導，市場消息稱，中國人民銀行（大陸央行）近期罕見要求部分銀行在4月擴大貸款投放、確保貸款餘額維持月增，顯示在外部風險升溫與內需偏弱背景下，北京當局正加強引導信貸節奏，以穩定經濟支撐力道。

路透報導，消息人士透露，人行近期召集部分銀行召開信貸形勢分析會議，關注近期信貸投放節奏，並要求銀行確保4月貸款餘額按月維持正成長，以維持金融對實體經濟的支持力度。截至目前，人行尚未回應相關消息。

報導稱，人行專門召開會議要求銀行擴大信貸的情況較為罕見，此舉正值市場對中東衝突衝擊經濟的疑慮升溫之際，加上大陸國內面臨消費疲弱與房地產債務危機問題。

分析人士預期，4月信貸數據將走弱，因該月份通常為貸款需求「淡季」。銀行一般在第一季配合傳統放貸節奏提前投放貸款，導致後續月份數據相對偏弱。

消息人士還指出，監管部門此舉反映其對經濟復甦不均衡及有效融資需求不足的關注，並希望透過引導金融機構維持合理放貸節奏，避免信貸明顯收縮，維持金融對穩定經濟增長的支撐作用。另有銀行人士表示，當前貸款需求疲弱，「新經濟用不著貸款，老經濟不賺錢也沒有貸款需求」。

港媒《信報》指出，由於大陸實體經濟融資需求恢復尚乏力，為在信貸統計口徑下快速實現規模增長，部分銀行仍只能通過大量買入票據來充抵信貸規模不足。因此，銀行對票據的配置需求持續增強，帶動票據利率延續上周的下行走勢，6個月期國股承兌票據利率已跌破0.6％，最新成交約在0.58％至0.59％，5月到期票據更低至0.01％。

路透指出，大陸3月新增貸款低於市場預期，顯示在借款人對未來收入與經濟成長前景轉趨保守的情況下，信貸需求基礎偏弱。另，路透調查顯示，中國經濟在第一季受出口帶動略有回溫，但隨著伊朗局勢升溫影響企業利潤及外需，2026年後續成長動能可能轉弱。此外，北京已設定2026年約4%的財政赤字率並規劃擴大發債以支撐經濟，人行則表態將維持寬鬆政策，但在通膨回升情況下，降息空間有限。