有基之彈！A股新股王源杰科技Q1利潤年增百倍

A股「股王」源杰科技日前發布2026年第1季報告，報告期內淨利潤為人民幣1.79億元，年增1153.07%，主要受益於客戶需求的增長，數據中心領域CW光源產品銷售額實現增長。受到光通訊組件熱度，源杰科技表顯搶眼，也晉升A股千金股俱樂部。

源杰科技於2013年成立，2022年12月登陸科創板，是大陸國內稀缺的光晶片IDM（集成器件製造商）廠商，主營業務覆蓋晶片設計、外延生長、晶圓製造到測試封裝的全產業鏈。公司核心產品為磷化銦基激光器晶片，廣泛應用於5G通信、數據中心、CPO（共封裝光學）等領域。

在光通訊議題熱潮下，源杰科技股價呈現趨勢性上漲，該公司17日股價突破人民幣1,410元，盤中超越貴州茅台成為A股新「股王」，雖然4月20日被貴州茅台反超，不過截至28日收盤，源杰科技股價超越貴州茅台，保住A股新「股王」地位。

源杰科技除了股價上漲，其業務也確實在AI發展的需求下蒸蒸日上，據該公司財報數據計算，其第1季銷售毛利率達77.81%，去年同期為44.64%；淨利率為50.51%，去年同期為16.97%。現金流方面，公司第1季經營活動產生的現金流量淨額為人民幣3965萬元，而上年同期為人民幣-546萬元，由負轉正。

源杰科技3月發布公告，擬通過境外發行H股並在港交所主板上市的相關方案，此舉標誌著這家科創板公司正式邁入「A+H」資本布局階段。與此同時，該公司2月披露，擬投資約人民幣12.51億元，在西咸新區灃西新城建設光電通訊半導體晶片及器件研發生產基地二期項目。

據Lightcounting預測，2026年全球數通光通訊模組市場規模有望達到228億美元，到2030年將增長至414億美元，2025—2030年複合增速達到20%；同時2026年起800G和1.6T光通訊組建將迎來快速放量，合計市場規模有望達到146億美元，佔整體光通訊市場的約64%，而3.2T光通訊有望自2028年逐步起量。