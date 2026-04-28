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騰訊雲年內第三次漲價 雲計算產業進入新一輪漲價周期

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導

騰訊雲今年以來第三次宣布漲價。分析指出，在全球AI算力需求激增、硬體成本持續攀升的背景下，雲計算產業正加速告別「只降不升」的傳統定價模式，進入新一輪漲價周期。

根據騰訊雲官網28日公告，CodeBuddy與WorkBuddy將於5月15日起執行新計費方案。企業旗艦版價格由每人每月人民幣78元上調至198元（人民幣，下同），漲幅約154%；企業專享版由每人每月158元上調至316元，漲幅達100%。

騰訊雲已於3月11日對部分AI模型啟動收費並調價，當時主要對部分第三方模型結束免費公測、轉為商用，同時調整混元系列模型價格，部分模型漲幅達463.13%；4月9日則是將AI算力相關產品、容器服務TKE原生節點及彈性MapReduce相關產品服務價格統一上調5%。相比之下，這次調價直接面向企業級用戶。

陸媒「華爾街見聞」認為，騰訊雲連續漲價，反映雲計算產業的整體定價轉向。

阿里雲於3月18日宣布對AI算力與文件儲存服務漲價，平頭哥真武810E等算力卡相關服務價格上調5%至34%，CPFS智算版文件存儲價格上調30%；百度智能雲同日發布AI算力及存儲產品調價公告。

與之相反，京東雲3月18日公開承諾全系核心產品不漲價，並對數據庫、中間件等多款產品實施優惠，平均降幅超16%，最高降幅達40%。

騰訊集團副總裁、政企業務總裁李強明確表示，騰訊並不認同「低效率純粹的拼價格」，並認為價格變化若非基於技術創新，難以長期持續，甚至可能對產業健康發展造成損害。

李強指出，真正受價格影響較大的主要是簡訊、網絡流量等標準化產品，而核心應用與核心業務一旦部署在某一雲平台，用戶因遷移成本高、穩定性要求強，輕易轉移的可能性較低。

人民幣 騰訊 code

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