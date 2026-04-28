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歐盟工業加速器法案 大陸商務部長：不當條款盼調整
歐盟執委會3月發布「工業加速器法案」被普遍認為針對中國而來，中方已揚言反制。中國商務部長王文濤27日與德國汽車工業協會主席穆勒會面時說，中方希望歐盟「尊重自由競爭，遵守世貿規則，調整不當條款」，為中歐企業合作營造公平的營商環境。
據中國商務部官網公布訊息，王文濤27日與穆勒（Hildegard Müller）會面時，針對中德汽車產業合作、維護全球汽車產業鏈、供應鏈穩定、歐盟「對中經貿限制措施」等問題進行交流。
王文濤說，中歐雙方今年初以價格承諾方式實現電動汽車案「軟著陸」，希望歐盟兌現一視同仁的承諾，加快安排中國車企談判，儘快讓價格承諾落到實處。而中歐應透過對話磋商管控摩擦分歧，共同維護全球汽車產供鏈穩定暢通。
他並針對「工業加速器法案」說，中國高度關注歐盟近期推出的經貿限制措施，並認為這些保護主義措施將為中國企業帶來風險，降低赴歐投資的信心。
王文濤說，希望德國汽車工業協會發揮積極作用，敦促歐盟「尊重自由競爭，遵守世貿規則，調整不當條款」，為中歐企業合作營造公平、公正、非歧視的營商環境。
歐盟執委會今年3月公布「工業加速器法案」（IAA），當中訂明超過1億歐元的外國直接投資且產業占全球產能40%以上的企業，例如電動車等產業，將設定新的投資審查條件。
中國商務部發言人27日對此表態，指中方已向歐盟執委會表達「嚴正關切」，並建議歐方刪除法案中對外國投資者的歧視性要求等；若歐方執意推動成法，中方將不得不進行反制，堅決維護中企合法權益。
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