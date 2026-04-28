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大陸官媒：Manus企圖「洗澡式出海」 不合規定

中央社／ 台北28日電

針對中國官方昨天宣布，禁止臉書母公司Meta收購具中國背景的AI新創企業Manus，官媒央視今天發表評論指稱，中方禁止的就是企業「洗澡式出海」的不合規做法，指這一交易案將使Manus核心業務由中國境內向境外整體轉讓，在中國僅保留非核心業務。

報導說，Manus併購案涉及國際環境、關鍵技術、數據安全、資本運作，觸發了中國官方的外商投資安全審查，「並不多見，卻十分典型」。

報導引述不具名中國律師說，Manus併購案涉及將中國境內的AI業務資產轉移到境外，且最後出售給境外公司Meta，依據中國「外商投資安全審查辦法」，即使出售前的向外遷移，發生在「創辦人控制的關聯主體」之間，但其後續交易仍會被納入中國的外商投資安全審查視野。

報導說，Manus將總部遷至新加坡，而其核心業務仍在中國境內，此後Manus就把與核心業務相關的主要人員、技術等關鍵資產也陸續向境外轉移，但境內的Manus公司立就被逐步與核心業務剝離，僅保留非核心業務運作。

這則報導說，整個操作最後實現了Manus相關公司的核心業務「由中國境內向境外的整體轉讓」，觸發了跨境投資交易的合規風險。

報導提到，除了上述的「洗澡式出海」，官方禁止的還包括「開放中的安全風險」。Manus早期主要研發在中國，技術團隊是中國工程師，這些關鍵特徵決定了其人員、技術、數據的流動「必然與中國利益產生關聯」。根據中國「外商投資安全審查辦法」，這類技術相關投資活動就應依法接受安全審查。

中國國家發改委轄下的「外商投資安全審查工作機制辦公室」27日宣布，「依法依規」對外資（指Meta）收購Manus項目作出禁止投資決定，要求當事人撤銷該收購交易。

律師 中方 央視

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中國大陸禁止外資收購Manus 環時：不存在長臂管轄

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