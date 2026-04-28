LABUBU冰箱未開賣網上已炒高15倍 有人喊出42萬轉售

LABUBU毛絨玩具退燒後，現在網上掀起的是即將上市的LABUBU冰箱搶購熱潮。大陸潮玩品牌泡泡瑪特將於30日發售家電產品THE MONSTERS生活家系列冷藏箱，官方統一售價為人民幣5,999元（合約新台幣27,717元），目前在第三方平台上的價格飆升，已經喊到人民幣9萬2,300元（合約新台幣42萬6,453元）的價格。

第一財經報導，LABBUBU冰箱有Home款和House of the Monsters款兩個版本，每版全球搶購999台，每台產品擁有獨立限定編號。

在電商平台「京東」上顯示，目前LABBUBU冰箱的搶購量總數已達3.7萬，按每款冰箱對應999台來看，大部分預訂者都應該搶購不到貨品。

黃牛們也看準這波熱潮，二手平台上不少賣家開始「預售」，原價人民幣5,999元的一台LABBUBU冰箱已經被炒到人民幣6,999元至9萬2,300元不等的價格。但這些賣家也不保證能搶到貨，如果真的沒搶到，就會全額退款。

LABUBU在全球大獲成功，隱藏款曾被炒作到數倍高價，甚至有消費者耗資人民幣20萬元溢價購買。消費者花大錢購買，卻可能在過一段時間後遇到玩偶的價格大跌，使得一些高價購入商品的消費者損失不小。

LABUBU冰箱的推出，象徵泡泡瑪特正將核心IP拓展至家電領域。泡泡瑪特董事長兼CEO王寧曾表示，泡泡瑪特IP衍生的小家電品類將涵蓋電水壺、咖啡機、電動牙刷、吹風機等產品，現階段已進入大規模備貨階段。